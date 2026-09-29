ما أسباب تراجع أسعار الذهب خلال التداولات الحالية؟.. رئيس الشعبة يجيب

أكد لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، أن التراجع الذي شهدته أسعار الذهب خلال التداولات الحالية يرجع إلى انخفاض عالمي، موضحًا أن سعر الأوقية تراجع بنحو 3.5% مقارنة بسعر الافتتاح، بعدما بدأ التداول عند 4285 دولارًا ووصل إلى 4135 دولارًا، بينما سجل في بعض الأوقات 4110 دولارات.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج «الصورة»، عبر قناة «النهار»، أنّ التغيرات الشديدة في أسعار الذهب تجعل السوق في حالة انتظار وعدم يقين، موضحًا أن الناس لا تشتري أي سلعة أثناء انخفاضها لعدم الاطمئنان إلى أنها وصلت إلى أدنى مستوى، كما أن حائزي الذهب يترددون في البيع خوفًا من عودة الأسعار إلى الارتفاع، وبالتالي يصبح السوق في حالة توقف إلى حين اتضاح الاتجاه.

وأوضح منيب أن ارتفاع أسعار البترول يؤدي إلى زيادة أسعار السلع باعتباره مصدر الطاقة المستخدم في إنتاجها، وهو ما يخلق توقعات بارتفاع التضخم، مشيرًا إلى أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يواجه التضخم برفع أسعار الفائدة، وهو ما يمنح الدولار قوة، لتظهر العلاقة العكسية التقليدية بين الدولار والذهب، بحيث يؤدي ارتفاع الدولار إلى انخفاض الذهب والعكس.