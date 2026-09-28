بعد جلطة جميل عزيز.. 7 علامات تحذيرية لا تتجاهلها قبل الأزمة

تصدر الفنان جميل عزيز محركات البحث بعد إعلانه تعرضه لجلطة في أحد شرايين القلب، وخضوعه لقسطرة وتركيب دعامة، موضحًا أنه يتلقى الرعاية الطبية داخل قسم رعاية القلب بالمستشفى الإيطالي، وأن التدخل الطبي تم في الوقت المناسب.

7 علامات تحذيرية لا تتجاهلها قبل الأزمة

وأثارت الأزمة الصحية اهتمام الجمهور بأعراض الجلطة القلبية والعلامات التي قد تظهر قبلها، خاصة أن النوبة القلبية لا تبدأ دائمًا بألم شديد ومفاجئ في الصدر، إذ تشير مصادر طبية إلى أن بعض المرضى قد تظهر لديهم أعراض تحذيرية قبل الأزمة بساعات أو أيام أو حتى أسابيع.

أعراض الجلطة القلبية

تحدث الجلطة القلبية عندما يقل أو يتوقف تدفق الدم إلى عضلة القلب نتيجة انسداد أحد الشرايين التاجية، وهي حالة طارئة تحتاج إلى تدخل طبي سريع لتقليل تلف عضلة القلب.

وبحسب جمعية القلب الأمريكية ومايو كلينك، هناك مجموعة من العلامات التي تستدعي الانتباه وعدم الانتظار حتى تختفي من تلقاء نفسها.

1. ألم أو ضغط في الصدر

يعد الشعور بالضغط أو الثقل أو العصر أو الألم في منتصف الصدر من أشهر علامات النوبة القلبية.

وقد يستمر الشعور لعدة دقائق أو يختفي ثم يعود مرة أخرى، كما أن شدة الألم ليست معيارًا كافيًا للحكم على خطورة الحالة، فقد تكون الأعراض بسيطة لدى بعض الأشخاص.

2. ألم يمتد إلى الذراع أو الكتف

قد لا يظل الألم في منطقة الصدر فقط، بل يمكن أن ينتقل إلى أحد الذراعين أو كليهما، أو يمتد إلى الكتف أو الظهر أو الرقبة أو الفك.

وتوضح جمعية القلب الأمريكية أن الشعور بعدم الراحة في الجزء العلوي من الجسم يمكن أن يكون من العلامات المصاحبة للجلطة القلبية.

3. ضيق التنفس

الشعور المفاجئ بضيق النفس أو صعوبة التنفس قد يحدث مع ألم الصدر أو من دونه، ولذلك لا ينبغي تجاهله إذا ظهر بشكل غير معتاد أو مصحوبًا بأعراض أخرى.

وتشير مايو كلينك إلى أن ضيق التنفس من الأعراض الشائعة للنوبة القلبية، وقد يكون أكثر وضوحًا لدى بعض المرضى الذين لا يشعرون بألم شديد في الصدر.

4. العرق البارد

ظهور تعرق بارد ومفاجئ دون سبب واضح، خاصة إذا صاحبه ألم أو ضغط في الصدر أو ضيق التنفس أو دوخة، قد يكون من علامات الأزمة القلبية.

وتضع جمعية القلب الأمريكية التعرق البارد ضمن العلامات التي تستدعي طلب المساعدة الطبية العاجلة عند الاشتباه في الإصابة بجلطة.

5. الغثيان أو عسر الهضم

قد يخطئ البعض في تفسير الغثيان أو الشعور بعسر الهضم باعتباره مشكلة في المعدة فقط، لكن هذه الأعراض يمكن أن تصاحب النوبة القلبية.

وتوضح مايو كلينك أن الغثيان وحرقة المعدة وعسر الهضم قد تظهر ضمن أعراض الجلطة، خاصة عندما تكون مصحوبة بعلامات أخرى مثل ضيق التنفس أو ألم الصدر.

6. الدوخة أو الشعور بقرب الإغماء

الدوخة المفاجئة أو خفة الرأس قد تكون من الأعراض المصاحبة للنوبة القلبية، خصوصًا إذا ظهرت بالتزامن مع ألم الصدر أو ضيق التنفس أو التعرق.

وتوصي المصادر الطبية بعدم تجاهل هذه الأعراض عندما تكون جديدة أو شديدة أو غير معتادة، لأن تحديد السبب يحتاج إلى تقييم طبي سريع.

7. إرهاق شديد وغير معتاد

إرهاق شديد وغير معتاد

الشعور بتعب مفاجئ أو إرهاق غير معتاد يمكن أن يكون من العلامات التي تسبق النوبة القلبية لدى بعض الأشخاص.

وتشير مايو كلينك إلى أن بعض المرضى قد تظهر لديهم أعراض أقل وضوحًا، وقد تسبق الأزمة القلبية بساعات أو أيام أو أسابيع، لذلك لا ينبغي التعامل مع التعب الشديد غير المعتاد باعتباره أمرًا بسيطًا إذا صاحبه أعراض أخرى.

هل تحدث الجلطة القلبية دون ألم في الصدر؟

نعم، يمكن أن تحدث النوبة القلبية دون ألم واضح في الصدر لدى بعض الأشخاص. وتكون الأعراض أحيانًا أقل وضوحًا لدى النساء وكبار السن ومرضى السكري، وقد تظهر في صورة غثيان أو ألم قصير في الرقبة أو الظهر أو ضيق التنفس.

لذلك فإن غياب ألم الصدر الشديد لا يعني بالضرورة عدم وجود مشكلة قلبية، خصوصًا عند ظهور مجموعة من الأعراض بشكل مفاجئ.

متى تحتاج الأعراض إلى الطوارئ؟

عند ظهور أعراض قد تشير إلى جلطة قلبية، خاصة ألم أو ضغط جديد في الصدر، أو ضيق التنفس، أو ألم يمتد للذراع أو الفك أو الظهر، يجب طلب المساعدة الطبية الطارئة فورًا وعدم الانتظار حتى تختفي الأعراض.

وتؤكد جمعية القلب الأمريكية أن سرعة التعامل مع أعراض الجلطة مهمة، لأن الدقائق قد تكون فارقة في سرعة الحصول على العلاج المناسب.

أما الفنان جميل عزيز، فقد أعلن أن حالته تم التعامل معها من خلال القسطرة وتركيب دعامة في الوقت المناسب، وطمأن جمهوره على حالته الصحية من داخل رعاية القلب.