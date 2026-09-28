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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد الشناوي يمدد تعاقده مع الأهلي حتى 2028

محمد الشناوي
محمد الشناوي
عمرو مصطفى

مدَّدَ محمد الشناوي كابتن الأهلي ومنتخب مصر، تعاقده مع النادي حتى موسم 2027-2028 بشكل رسمي، مساء اليوم الإثنين.

محمد الشناوي يمدد تعاقده مع الأهلي حتى 2028

جاء ذلك، خلال جلسة جمعته مع الدكتور عصام سراج الدين رئيس قطاع التعاقدات، ووائل جمعة مدير الكرة.

وعبر الشناوي عن اعتزازه الكبير بتقدير النادي وإدارته، وامتنانه الشديد لمساندة جماهير الأهلي الوفية، التي وصفها بـ«الضهر والسند» للنادي ولاعبيه.

وقال إنه وزملاءه محظوظون بهذه الجماهير التي دائمًا ما تدفعهم إلى مضاعفة الجهد وتحقيق المزيد من الانتصارات والبطولات.

محمد الشناوي الأهلي كابتن الأهلي ومنتخب مصر الشناوي عصام سراج الدين وائل جمعة

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