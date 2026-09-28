الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر.. فيديو وصور

أناب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية للزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

وقام الفريق أشرف سالم زاهر بوضع إكليل من الزهور على ضريح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وقراءة الفاتحة ترحمًا على روحه الطاهرة.

كما التقى بأسرة الزعيم الراحل، ونقل لهم اعتزاز وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بما قدمه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، الذي حفر اسمه بأحرف من نور في وجدان الأمة العربية، وترك إرثًا خالدًا للأجيال المتعاقبة في قيم الكفاح والنضال من أجل رفعة الأوطان، مؤكدًا أن تلك الذكرى ليست مجرد مناسبة وطنية نحييها، بل هي تجديد للعهد على بذل الغالي والنفيس لتبقى مصر دائمًا شامخة عزيزة بعطاء أبنائها المخلصين.

حضر المراسم عدد من قادة القوات المسلحة وأسرة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.



