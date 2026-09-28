ريهام الشنواني صيدلانية وسائقة تستعرض قضايا مجتمعية مختلفة بمسلسل المايكرودراما ورد

تستعد الفنانة ريهام الشنواني لبدء تصوير مسلسل مايكرودراما جديد بعنوان "ورد"، والمقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية قريبًا.

وتجسد ريهام الشنواني في مايكرودراما "ورد" شخصية فتاة تعمل كـ صيدلانية وسائقة بإحدى شركات النقل الذكي، وخلال رحلتها تقابل العديد من النماذج المختلفة الذين يستعرضوا قضايا هامة بالمجتمع.

المسلسل من بطولة ريهام الشنواني ومجموعة من الوجوه الجديدة، ومن تأليف عبد الرحمن فتحي وفكرة وإخراج أحمد رضا.

وتدور أحداث “ورد" في إطار اجتماعي ويناقش عدد من القضايا المجتمعية، ويتكون العمل من ٣٠ حلقة.

آخر أعمال ريهام الشنواني

جدير بالذكر إن ريهام الشنواني شاركت في موسم رمضان الماضي 2026 من خلال مشاركتها في مسلسل "كلهم بيحبوا مودي"، وضم العمل العديد من الفنانين وهم: ياسر جلال، ميرفت أمين، ريهام الشنواني، أيتن عامر، هدى الإتربي، مصطفى أبو سريع، وآخرين، والعمل من إخراج أحمد شفيق.

أعمال ريهام الشنواني

شاركت الفنانة ريهام الشنواني في العديد من الأعمال البارزة مثل مسلسل "راجعين يا هوى" بطولة الفنان خالد النبوي والذي عرض عام 2022، ومسلسل "دايمًا عامر" الذي عرض في العام نفسه، ومسلسلات "العيلة دي"، و"أعمل إيه؟"، و"على باب العمارة"، و"عقبال عندكم"، وغيرهم من الأعمال الفنية.