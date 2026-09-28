لاتسيو يعلن رحيل الإسباني باتريسيو جابارون إلى الاتفاق الإماراتي

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أعلن نادي لاتسيو الإيطالي، اليوم الأحد، انتقال مدافعه باتريسيو جابارون إلى نادي الاتفاق الإماراتي.

وذكر النادي، في بيان رسمي: "يعلن نادي لاتسيو انتقال اللاعب باتريسيو جابارون بشكل دائم إلى نادي الاتفاق الإماراتي".

وشارك باتريسيو (33 عامًا) في 16 مباراة مع لاتسيو في جميع المسابقات الموسم الماضي، لكنه لم يلعب دقيقة واحدة في المباريات الرسمية تحت قيادة جينارو جاتوزو في موسم 2026-2027.

وانضم الإسباني إلى لاتسيو قادمًا من أكاديمية برشلونة للشباب عام 2015، وخاض 244 مباراة مع الفريق في الدوري الإيطالي، مسجلًا ستة أهداف.

وخلال فترة وجوده في ملعب الأولمبيكو، فاز بكأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي مرتين.