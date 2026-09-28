كشف الاتحاد العربي لكرة السلة عن القائمة الرسمية للأندية المشاركة في النسخة المقبلة من البطولة العربية للأندية لكرة السلة للرجال، والتي تستضيفها لبنان خلال الفترة من 9 وحتى 20 أكتوبر المقبل.

غياب الأندية المصرية عن البطولة العربية لكرة السلة في لبنان

وشهدت القائمة غياب الأندية المصرية، رغم الأنباء التي ترددت خلال الفترة الماضية بشأن إمكانية مشاركة الأهلي والزمالك في منافسات البطولة.

وتضم قائمة الفرق المشاركة 13 ناديًا، بواقع 4 أندية لبنانية، إلى جانب أندية من الكويت وقطر وسوريا وعمان واليمن.

وجاءت قائمة الأندية المشاركة على النحو التالي:

- لبنان: الحكمة اللبناني «منظم البطولة»، بيروت، المركزية، هوبس.

- الكويت: الكويت الكويتي، الصليبخات.

- قطر: العربي القطري، الريان القطري.

- سوريا: حمص الفداء، أهلي حلب.

-عمان: السيب العماني.

-اليمن: حضرموت اليمني.

ويخوض فريق الكويت الكويتي منافسات النسخة الجديدة بمعنويات التتويج باللقب، بعدما حصد بطولة النسخة الماضية التي أقيمت في دبي عام 2025، ليبدأ رحلة الدفاع عن لقبه في البطولة المقرر إقامتها بلبنان.