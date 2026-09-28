الجيش اللبناني: فككنا جهاز تجسس للاحتلال مزود بمنظومة طاقة شمسية

أعلن الجيش اللبناني، تفكيك جهاز تجسس للاحتلال مزود بمنظومة طاقة شمسية في وادي زبقين جنوبي لبنان، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وشهد الجنوب اللبناني اليوم الإثنين تصعيداً جديداً مع استمرار الغارات والقصف المدفعي والانفجارات التي استهدفت عدداً من البلدات، في وقت تتواصل فيه التحركات العسكرية على الحدود.

وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط بأن قصفاً مدفعياً استهدف المنطقة الواقعة شمال مدرسة المبرات في الجنوب، بالتزامن مع تجدد الضربات على مناطق أخرى.

وبحسب تقارير محلية، سُمعت أصوات غارات وانفجارات في بلدات واقعة ضمن أقضية صور وبنت جبيل ومرجعيون، وشملت الضربات ميس الجبل وحداثا وحاريص، فيما تعرض وادي زبقين ومناطق محيطة به لقصف مدفعي.