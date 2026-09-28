استشاري حساسية ومناعة: الصحة العالمية تحذر من احتمالية ظهور جائحة جديدة

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، إن تحذيرات منظمة الصحة العالمية بشأن احتمالية ظهور جائحة جديدة؛ تأتي من تجربة كورونا، والتي كانت تجربة بشعة لم يكن العالم مستعدًا لها.

وأضاف خلال برنامج "من ماسبيرو" أن المنظمة تناشد العالم بضرورة التكاتف خلال 100 يوم من وجود أي جائحة متوقعة.

وأشار إلى أن التحورات الجديدة للإنفلونزا لا تعني بالضرورة أنها ستكون أشد فتكًا، فقد يؤدي التحور إلى ضعف الفيروس أحيانًا.

وطمأن المصريين بأن مصر خاضت تجربة جيدة جدًا أثناء جائحة كورونا، ولديها حملات تطعيمات قوية، ومنظومة لقاحات، وقلعة لإنتاج اللقاحات أشادت بها منظمة الصحة العالمية، وأطقم مدربة.

ونصح المواطنين بأخذ لقاح الإنفلونزا، وتناول غذاء صحي غني بفيتامين سي، وممارسة الرياضة، والنوم لعدد ساعات كافٍ، والبعد عن التوتر والشائعات.