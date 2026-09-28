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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عصام الحضري: تدريب الأهلي حلم صعب ومستحيل بالنسبة لي.. وحلمي قيادة منتخب مصر

عصام الحضري
عصام الحضري
محمد بدران   -  
ميرنا محمود

كشف عصام الحضري، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن موقفه من إمكانية تولي القيادة الفنية للفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن تدريب الأهلي أمر لا يفكر فيه، مشيرًا إلى أن حلمه الأكبر هو تدريب منتخب مصر.

وقال عصام الحضري، خلال تصريحاته الإذاعية مع الإعلامي سيف زاهر عبر برنامج «خاص مع سيف» على إذاعة «أون سبورت إف إم»: «حلم تدريب الأهلي صعب ومستحيل بالنسبة لي، لذلك لا أفكر في الأمر، وحلمي هو تدريب منتخب مصر».

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة غريمه التقليدي الزمالك، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك في الثامنة مساء الأحد 11 أكتوبر المقبل، على استاد القاهرة الدولي، في قمة الكرة المصرية، وتحمل المباراة رقم 133 في تاريخ مواجهات الفريقين.

آخر مواجهة بين الأهلي والزمالك في الدوري

وكانت آخر مواجهة جمعت الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري يوم 1 مايو الماضي، ضمن منافسات المرحلة النهائية من مجموعة التتويج.

وحقق الأهلي الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف دون رد، ليحسم مواجهة القمة لصالحه.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وتنقل قناة أون سبورت مباريات الدوري المصري الممتاز بشكل حصري، مع وجود مجموعة من كبار المحللين الرياضيين لتغطية مباريات المسابقة، ومن بينها مواجهة الأهلي والزمالك المرتقبة.

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