يا شنو ما يهزك ريح.. عصام الحضري يدعم محمد الشناوي

وجه عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر والأهلي السابق، رسالة دعم ومساندة إلى محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي والفراعنة، بعد الجدل الذي أثير حول اللاعب خلال الفترة الأخيرة، عقب استبعاده من قائمة المنتخب الوطني.

وحرص الحضري على مساندة الشناوي من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، مؤكدًا أن الحارس المخضرم قدم الكثير للكرة المصرية، ولا يزال قادرًا على العطاء خلال الفترة المقبلة.

الحضري: قدمت وهتقدم لمصر الكتير

وكتب عصام الحضري في رسالته لمحمد الشناوي: «قدمت وهتقدم لمصر الكتير.. يا شنو ما يهزك ريح»، في إشارة إلى ثقته في قدرات حارس الأهلي، ودعمه له في ظل الانتقادات التي يتعرض لها.

وتأتي رسالة الحضري في الوقت الذي يتصدر فيه محمد الشناوي المشهد، بعد قرار حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، استبعاد الحارس من قائمة الفراعنة خلال المعسكر الحالي.

استبعاد الشناوي من منتخب مصر

وكان حسام حسن قد أوضح خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة منتخب مصر وأنجولا، أن قرار استبعاد محمد الشناوي جاء لأسباب فنية، مشيرًا إلى أن الحارس مر خلال الفترة الماضية بمرحلة لم يكن خلالها في أفضل حالاته الفنية.

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراته أمام أنجولا، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2027، في مواجهة يسعى خلالها الفراعنة إلى تحقيق بداية قوية في مشوار التصفيات.

وتعكس رسالة عصام الحضري مساندة واضحة لمحمد الشناوي، خاصة في ظل المكانة التي يحظى بها الحارس داخل الكرة المصرية، بعد سنوات طويلة قضاها مع الأهلي ومنتخب مصر، وشارك خلالها في العديد من البطولات والمباريات المهمة.

ويواصل الشناوي استعداداته مع الأهلي خلال الفترة الحالية، بينما يترقب الحارس مستقبله مع المنتخب الوطني، في ظل المنافسة القوية على مركز حراسة مرمى الفراعنة خلال المرحلة المقبلة.