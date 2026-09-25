ساقط تاريخ وجغرافيا وديانة.. أستاذ دراسات إسرائيلية يسخر من خطاب نتنياهو بالأمم المتحدة

قال الدكتور محمد عبود، أستاذ الدراسات الإسرائيلية بقسم اللغة العبرية بكلية الآداب جامعة عين شمس، في منشور عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حاول خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة توظيف الرواية الدينية والتاريخية لتبرير الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري.

وأشار عبود إلى أن نتنياهو تحدث عن وجود اليهود في الجولان منذ عهد النبي موسى، معتبرًا أن هذا الطرح يتعارض مع ما يورده سفر التثنية بشأن وفاة موسى قبل دخول أرض كنعان.

وأضاف أستاذ الدراسات الإسرائيلية أن نتنياهو «خلط الدين بالسياسة والتاريخ بالجغرافيا» في محاولة لمنح الاحتلال الإسرائيلي للجولان غطاء دينيا، مؤكدًا في منشوره أن الجولان «أرض سورية احتلتها إسرائيل عام 1967».

واستشهد عبود بقرار مجلس الأمن رقم 497 الصادر عام 1981، والذي اعتبر فرض إسرائيل قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل «باطلا ولاغيا ومن دون أثر قانوني دولي».

ووصف عبود نتنياهو في ختام منشوره بأنه «ساقط تاريخ وجغرافيا وديانة»، مؤكدًا أن الاستناد إلى الرواية الدينية لا يغيّر، من وجهة نظره، الوضع القانوني للجولان وفق قرارات الأمم المتحدة.