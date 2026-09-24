الوفد الإيراني يغادر قاعة الأمم المتحدة تاركا صورة قاسم سليماني أمام نتنياهو

غادر الوفد الإيراني قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الخميس، قبيل بدء كلمة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ووضع أعضاء الوفد الإيراني صورة قائد فيلق القدس السابق الجنرال قاسم سليماني على مقاعدهم قبل انسحابهم من القاعة، وذلك بالتزامن مع انسحاب عشرات الوفود الدبلوماسية احتجاجاً على الحرب في غزة.

نتنياهو: تدمير منشآت إيران النووية كان أسهل قراراتي

وقال نتنياهو في مستهل خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "إن كان هناك مزيد من الجبناء الذين لم يغادروا القاعة أطلب منهم المغادرة الآن"، وذلك بعد انسحاب عدد من الوفود احتجاجاً على الحرب في غزة.

قرار تدمير نووي إيران

وأكد نتنياهو أن تدمير المنشآت النووية الإيرانية كان من أصعب العمليات عسكرياً، لكنه كان من أسهل القرارات التي اتخذها، مضيفاً: "تدمير منشآت إيران النووية كان عسيراً جداً، لكن بالنسبة لي كان من أسهل القرارات التي اتخذتها".

وشدد على أن إسرائيل بدفاعها عن نفسها تدافع أيضاً عن الكثير من البلدان التي غادرت وفودها القاعة، في إشارة إلى الدول التي قاطعت كلمته.

رسالة إلى الشرع حول الجولان

وفي رسالة موجهة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، قال نتنياهو: "أقول للسيد الشرع إن اليهود موجودون في الجولان منذ عهد موسى"، مؤكداً تمسك إسرائيل بالجولان المحتل.