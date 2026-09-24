تاريخك ومكانتك محل تقدير.. أبو ريدة يوجه رسالة دعم لـ محمد الشناوي

حرص هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على التأكيد على مكانة محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، في الكرة المصرية، وذلك بالتزامن مع الجدل الدائر حول الحارس خلال الفترة الأخيرة.

أبو ريدة ينصف محمد الشناوي

وجاءت تصريحات أبو ريدة، عقب مباراة منتخب مصر وليبيا في منافسات تصفيات شمال إفريقيا؛ في ظل حالة النقاش التي أثيرت حول موقف الشناوي من المنتخب، والتصريحات التي أدلى بها حسام حسن، المدير الفني للفراعنة، بشأن الحارس.

وقال هاني أبو ريدة للصحفيين: «محمد الشناوي أحد أبناء الكرة المصرية المخلصين، وقدم وما زال يقدم مسيرة غنية بالعطاء والإنجازات مع منتخب مصر والنادي الأهلي».

وأضاف: «تاريخ الشناوي ومكانته كلاعب وقائد محل تقدير واحترام كبير من الاتحاد المصري لكرة القدم، ونعتز بكل ما يقدمه للكرة المصرية».

وتعكس تصريحات رئيس اتحاد الكرة تقدير الاتحاد لمسيرة الشناوي، الذي يحمل شارة قيادة الأهلي ومنتخب مصر، في وقت يستمر فيه الجدل حول موقفه من المنتخب الوطني خلال المرحلة الحالية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تواصل الحديث عن العلاقة بين الشناوي والجهاز الفني لمنتخب مصر، خاصة بعد غياب الحارس عن المعسكر الأخير للفراعنة.