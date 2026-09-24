التعادل 1-1 يحسم قمة هولندا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية

حسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة منتخبي هولندا وألمانيا، مساء اليوم الخميس، في افتتاح مشوارهما ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

وسجل هدف منتخب ألمانيا فيليكس نيمشا في الدقيقة 32 من انطلاق المباراة، بينما سجل هدف هولندا كودي جاكبو في الدقيقة 90+2 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة يحصد كل منتخب على أول نقطة له في البطولة ويحتل منتخب ألمانيا المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية ويحتل منتخب هولندا المركز الثالث.

وأقيمت المباراة على ملعب «يوهان كرويف أرينا» في العاصمة الهولندية أمستردام، وسط اهتمام كبير بالمواجهة التي شهدت الظهور الرسمي الأول لكل من تشافي ويورجن كلوب مع منتخبيهما.



تشكيل هولندا أمام ألمانيا

حراسة المرمى: بارت فيربروجن.

خط الدفاع: ميكي فان دي فين، فيرجيل فان دايك، يان باول فان هيكه، دينزل دومفريس.

خط الوسط: كوينتن تيمبر، تيجاني رايندرز، رايان جرافنبيرخ.

خط الهجوم: كودي جاكبو، بريان بروبي، كريسنسيو سامرفيل.



تشكيل ألمانيا أمام هولندا

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: فيليب تروي، نيكو شلوتربيك، جوناثان تاه، ناثانيال براون.

خط الوسط: جوشوا كيميتش، فيليكس نميتشا، جمال موسيالا.

خط الهجوم: كيفن شادي، كريم أديمي، كاي هافيرتز.