بعد قرار «المركزي» بشأن الفائدة.. تفاصيل شهادات الادخار في البنوك

تتجه أنظار أصحاب المدخرات إلى شهادات الادخار المطروحة في البنوك المصرية، بالتزامن مع قرارات البنك المركزي الأخيرة بشأن تثبيت أسعار الفائدة، وما يترتب عليها من استقرار أو تغييرات مرتقبة في عوائد الأوعية الادخارية، حيث تتنوع الشهادات المتاحة بين عوائد ثابتة ومتغيرة ومتدرجة، إلى جانب اختلاف دوريات صرف العائد ومدة الشهادة والحد الأدنى للشراء، مما يجعل المقارنة الدقيقة ضرورة حتمية لكل مستثمر يبحث عن تعظيم عائده المالي بحرية وأمان تام.

تثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي في 2026

واصل البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة الأساسية خلال اجتماعه الأخير اليوم الخميس 24 سبتمبر، حيث أبقى سعر الإيداع لليلة واحدة عند 19%، والإقراض عند 20%، وسعر العملية الرئيسية عند 19.50%، إلى جانب ثبات سعر الائتمان والخصم عند 19.50%.

ويأتي هذا القرار بعد خفض واحد في فبراير الماضي، وهو ما يشير إلى استراتيجية البنك في انتظار تطورات التضخم والظروف الاقتصادية العالمية والمحلية، مع تأكيده على الالتزام بسياسة الانتظار وعدم التسرع في رفع أو خفض الفائدة.

شهادات الادخار بالبنوك المصرية

يأتي البنك الأهلي المصري وبنك مصر في مقدمة البنوك التي تقدم أوعية ادخارية متنوعة، إذ تصل بعض العوائد المعلنة إلى مستويات تتجاوز 20% في بعض الشهادات خلال السنة الأولى.

ويبحث العملاء بشكل خاص عن إجابة سؤال: «الـ100 ألف جنيه هتكسب كام؟»، وهو ما يتوقف على نوع الشهادة، ونسبة العائد، وطريقة صرفه، ومدة الاستثمار.

قائمة بأفضل شهادات الإدخار 2026 في البنوك

بعد قرار البنك المركزي، يقدم كل بنك قائمة بأفضل شهادات الادخار المتاحة، ومزايا كل شهادة، والعائد المتوقع على استثمار 100 ألف جنيه، لمساعدتك في اتخاذ القرار الاستثماري الأنسب.

أولًا: الشهادة البلاتينية (عائد ثابت 17.75% ـ صرف شهري)

تُعد الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت من البنك الأهلي المصري من أكثر أدوات الادخار استقرارًا بعد التحديث الأخير، وتمتاز بـ:

ـ عائد ثابت ومضمون: 17.75% سنويًا طوال مدة الشهادة دون تغيير.

ـ دخل شهري منتظم: يوفر سيولة ثابتة تناسب الاحتياجات الشهرية.

ـ مدة متوسطة (3 سنوات): توازن بين العائد والاستثمار متوسط الأجل.

ـ انخفاض المخاطر: عائد ثابت غير مرتبط بتقلبات السوق أو أسعار الفائدة.

ـ إمكانية الاقتراض: يمكن الاقتراض بضمان الشهادة وفقًا لسياسات البنك.

ـ ملاءمة للمدخرين المحافظين: مناسبة لمن يبحث عن دخل ثابت دون مخاطرة.

ثانيًا: الشهادة البلاتينية (عائد ربع سنوي 17.85%)

هذه الشهادة تمنح عائدًا أعلى قليلًا مع دورية صرف مختلفة، وتمتاز بـ:

ـ عائد أعلى من الشهري: يصل إلى 17.85% سنويًا.

ـ صرف كل 3 أشهر: يتيح تراكم عائد أكبر في كل دفعة.

ـ استقرار وأمان مالي: نفس مميزات الشهادة الثابتة من حيث ضمان رأس المال.

ـ مرونة في إدارة الدخل: مناسبة لمن لا يحتاج دخلًا شهريًا فوريًا.

ـ خيارات ادخار متنوعة: تمنح العميل بديلًا أفضل من الصرف الشهري.

ثالثًا: الشهادة المتغيرة (عائد 19.5% ـ صرف شهري)

تمثل الشهادة المتغيرة الأعلى عائدًا حاليًا لكنها مرتبطة بتغيرات السوق، وتمتاز بـ:

ـ أعلى عائد حاليًا يصل إلى 19.5% سنويًا.

ـ صرف شهري منتظم للعائد.

ـ مرتبطة بسعر الفائدة بالبنك المركزي: ما يعني إمكانية ارتفاع أو انخفاض العائد مستقبلًا.

ـ حد أدنى مضمون للعائد (17%).

ـ مرونة عالية مع السوق: مناسبة لمن يتوقع استمرار ارتفاع الفائدة.

ـ مناسبة لتعظيم العائد: خيار قوي لمن يبحث عن أعلى ربح ممكن مع قبول التغير

شهادة القمة (بنك مصر ـ عائد ثابت 3 سنوات)

ـ عائد ثابت بعد الزيادة الأخيرة.

ـ صرف عائد شهري.

بنك مصر

ـ استثمار آمن منخفض المخاطر.

ـ ضمان كامل لرأس المال.

ـ مناسبة للمدخرين الباحثين عن استقرار الدخل.

شهادة إيميرالد من البنك العربي الأفريقي الدولي

يقدم البنك العربي الأفريقي الدولي شهادات «إيميرالد» الثلاثية ذات العائد الثابت، والتي يصل العائد عليها إلى 19% سنويًا، وفقًا للمنتج ودورية صرف العائد، ويبدأ الحد الأدنى للشراء من 1000 جنيه وفقًا للمنتج المعلن.

كما يتيح البنك شهادات أخرى بعائد متغير، يرتبط سعرها بسعر الكوريدور لدى البنك المركزي المصري.

شهادة CIB Premium

ويقدم البنك التجاري الدولي CIB شهادة ادخار ثابتة لمدة 3 سنوات، بعائد سنوي 18% يصرف شهريًا، ويبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة من 50 ألف جنيه ومضاعفات الألف جنيه.

كما يطرح البنك شهادات ذات عائد متغير لمدة 3 سنوات، ويبلغ العائد المعلن حاليًا للشهادة ذات الصرف الشهري 19.5%، وهو عائد مرتبط بسعر الإيداع لدى البنك المركزي المصري، بما يعني أنه قابل للتغير مع تحركات أسعار الفائدة.