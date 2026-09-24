قائمة المنقولات تقليد من الشريعة اليهودية.. أزهري يعلن مفاجأة عن المشكلات الأسرية

أكد الدكتور أحمد هاشم البطريق، من علماء الأزهر الشريف، أن السبب الرئيسي في المشكلات الأسرية هو التدخل البشري في قوانين الزواج، موضحًا أن الله وضع قواعد وقوانين للزواج وعلينا أن نلتزم بها.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج «علامة استفهام»، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن التعديل في قوانين الله الخاصة بالزواج نتج عنه صراعات، لافتا إلى أن الجميع إذا تذكر قصة قابيل وهابيل، قبل وجود البشر؛ سنجد أن سبب القتل هو الزواج، وأن سبب الصراع كان بسبب الزواج.

وأشار إلى أن الزواج تحول إلى حلبة مصارعة، وأن كل طرف يحاول أن يحصل على أكبر قدر من المكتسبات، وأن الزواج في الماضي كان بدون عقد، ولكن الإمام محمد عبده- رحمه الله- وضع عقد الزواج من أجل ضمان الحقوق.



القائمة الزوجية

وتابع أننا عجبنا بتقليد من الشريعة اليهودية، وهي «الكتوبة» أو «القائمة الزوجية»، فهذه القائمة تمثل إيصال أمانة يتم تقييد الزوج به، فالزوج إذا فعل شيئًا؛ يتم حبسه بهذه القائمة.

وأوضح أن الزوج إذا لم يقم بتسديد الأموال الخاصة به وإعطاء الزوجة حقها وفقًا للقائمة؛ يُمنع من تجديد البطاقة وجواز السفر، والاستفادة من العديد من الخدمات.