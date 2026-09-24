إصابة أمين شرطة وخفير إثر انقلاب دراجة نارية بمدخل جمصة

أصيب أمين شرطة وخفير، إثر انقلاب دراجة نارية بمدخل مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية.



وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا بوقوع حادث انقلاب موتوسيكل بمدخل جمصةوإصابة اثنين.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة شخصين، وهما:

هاني محسن علي خليل، 45 عاما ، مقيم المنصورة، أمين شرطة، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم وحامد محمد محمد جادو، 54 عاما ، مقيم الحفير التابعة لبلقاس، خفير، مصاب باشتباه كسر بالذراع اليمنى.



تم نقل المصابين إلى مستشفى جمصة لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.