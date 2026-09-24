الإمام الأكبر لسفير نيجيريا: الأزهر يدعم أبناء القارة السمراء طلابًا وأئمة.. صور

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس بمشيخة الأزهر، السفير أحمد محمد مونغونو، سفير نيجيريا لدى مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

وأكد فضيلة الإمام الأكبر دعم الأزهر لمسلمي نيجيريا، مشيرًا إلى أن مسؤولية الأزهر الدعوية والتعليمية تجاه المجتمعات الأفريقية تنطلق من دوره التاريخي في دعم أبناء القارة السمراء.

وأشار إلى أن الأزهر يقدم عددًا من المنح الدراسية للطلاب النيجيريين للالتحاق بجامعة الأزهر في مختلف التخصصات العلمية، كما يستضيف الأئمة النيجيريين لتدريبهم في أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، بما يلبي احتياجات المجتمع النيجيري ويتناسب مع تحدياته الراهنة.

دعم الأزهر لأبناء أفريقيا

وأوضح أن الطلاب النيجيريين يمثلون إحدى أكبر الجاليات الطلابية الوافدة للدراسة في الأزهر الشريف، بمراحل التعليم قبل الجامعي والجامعي والدراسات العليا، مؤكدًا أن الأزهر لن يتوانى عن دعم أبناء أفريقيا وإتاحة الفرص التعليمية التي تعينهم على تحصيل العلوم الشرعية والعربية، جنبًا إلى جنب مع العلوم التطبيقية والعملية، وفق المنهج الأزهري الوسطي.

من جهته، أعرب السفير النيجيري عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر، وتقديره للدعم الكبير الذي يقدمه الأزهر لأبناء أفريقيا بصفة عامة، وطلاب نيجيريا بصفة خاصة، مشيدًا بالدور العلمي والدعوي الذي يضطلع به الأزهر الشريف، وما يقدمه من منح دراسية لأبناء المسلمين للالتحاق بجامعة الأزهر، إلى جانب تدريب الأئمة النيجيريين وتأهيلهم في أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ.

وأكد السفير النيجيري سعي بلاده إلى فتح قنوات التواصل وتعزيز التعاون مع الأزهر الشريف، معربًا عن تقديره لفضيلة الإمام الأكبر ودعمه لقضايا المسلمين حول العالم.