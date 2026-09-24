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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بمقر الهيئة الإنجيلية.. الأوقاف تشارك في ورشة عمل «دور القيادات الدينية في تحقيق أهداف التنمية»

الأوقاف تشارك في ورشة عمل حول دور القيادات الدينية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة
الأوقاف تشارك في ورشة عمل حول دور القيادات الدينية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة
محمد شحتة

شاركت وزارة الأوقاف، في ورشة عمل بعنوان «دور القيادات الدينية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.. الرؤية والآليات والتطبيق»، بمقر الهيئة القبطية الإنجيلية بالنزهة الجديدة، وذلك استكمالًا للتعاون المستمر بين وزارة الأوقاف والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وبرعاية الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، وإشراف الدكتور السيد عبد الباري - رئيس القطاع الديني، ومتابعة الدكتورة دعاء الشهابي - منسق برامج الهيئة القبطية الإنجيلية، وبمشاركة مجموعة من خريجي برنامج القادة الدينيين من الأئمة والواعظات، وحاضر فيها الدكتور عمرو الورداني - رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، والدكتور القس رفعت فتحي - الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي.

وتناولت الورشة أهمية دور القيادات الدينية في دعم جهود التنمية المستدامة، من خلال توظيف الخطاب الديني في نشر الوعي بالقضايا المجتمعية والتنموية، وتعزيز القيم التي تسهم في بناء مجتمع أكثر تعاونًا وتماسكًا، وربط الرسالة الدينية باحتياجات المجتمع وأولوياته التنموية.

آليات تطوير أداء القيادات الدينية

كما ناقشت فعاليات الورشة سبل تطوير أداء القيادات الدينية، وآليات تفعيل أدوارها في مجالات الحوار المجتمعي والتنمية، بما يعزز قدرتها على التواصل الإيجابي مع مختلف فئات المجتمع، والمساهمة في نشر ثقافة المشاركة والمسئولية، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتأتي مشاركة وزارة الأوقاف في هذه الفعاليات تأكيدًا لحرصها على دعم برامج تأهيل القيادات الدينية وبناء قدراتها، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية في مجالات الحوار والتنمية، بما يسهم في تمكين الأئمة والواعظات من أداء أدوارهم في خدمة المجتمع ونشر القيم الإيجابية.

وزارة الأوقاف القيادات الدينية التنمية المستدامة الهيئة القبطية الإنجيلية الدكتور أسامة الأزهري

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