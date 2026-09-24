ممثل مجلس السلام: إعادة إعمار غزة ليست بديلًا عن التسوية السياسية بل أساسًا لها

أكد ممثل مجلس السلام نيكولاي ملادينوف، ضرورة العمل بصورة مشتركة على أطر الخطة الشاملة وخارطة الطريق التي تمت الموافقة عليها، بدلًا من إنشاء أطر ومسارات متوازية، مشيرًا إلى أن مجموعة العمل التابعة للتحالف يمكنها توجيه خبرائها للعمل على القطاعات الواردة في الخطة بما يضمن تنفيذها بصورة مباشرة.

وقال ملادينوف - خلال كلمته اليوم في اجتماع التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين - إن الرسالة التي ينبغي توجيهها يجب أن تكون واحدة من الجميع، مشددًا على أن جميع الأطراف في النزاع يجب أن تنظر إلى الانقسامات القائمة، لأن قطاع غزة لا يستطيع التعامل مع النزاعات والمسارات المتنافسة، معتبرًا أن أي مسار آخر لا يصب في صالح المواطنين الذين لا يملكون الوقت.

وشدد على أن إعادة إعمار قطاع غزة ليست بديلًا عن التسوية السياسية، بل هي الأساس الذي يمكن أن تقوم عليه تسوية واضحة، محذرًا من أن إعادة الإعمار دون مسار سياسي مستدام ستجعل مسار حق تقرير المصير فارغًا من مضمونه، ولن يتحقق السلام.

وأكد ملادينوف ضرورة وجود حل مستدام، مشيرًا إلى أنه لا ينبغي النظر إلى قطاع غزة بمعزل عما يحدث في الضفة الغربية، ومعتبرًا أن الدولة الفلسطينية ليست جائزة تُمنح بعد وقت طويل، وإنما أمر يتحقق بالتوافق الجماعي.

وطالب التحالف بمواصلة النقاش حول الأفق السياسي، والحاجة إلى حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حق تقرير المصير وتحقيق الدولة الفلسطينية وأمن الدولتين، والاستمرار في إحياء هذا المسار دون أي تأخير، حتى في ظل صعوبة الوصول إلى ذلك خلال أيام.