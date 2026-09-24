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طقس الجمعة في مصر.. أمطار ورياح ودرجة الحرارة 32 بالقاهرة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

طقس الجمعة في مصر.. أمطار ورياح ودرجة الحرارة 32 بالقاهرة

طقس الجمعة في مصر.. أمطار ورياح ودرجة الحرارة 32 بالقاهرة
طقس الجمعة في مصر.. أمطار ورياح ودرجة الحرارة 32 بالقاهرة
عبد الفتاح تركي

حالة الطقس غدا .. تشهد البلاد غدًا الجمعة استمرار الأجواء الخريفية المعتدلة، مع استمرار انخفاض قيم درجات الحرارة، لتكون درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام دون وجود أي ارتفاعات ملحوظة، فيما تصل درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى إلى 32 درجة مئوية، بينما تصل المحسوسة إلى 34 درجة مئوية، مع استمرار فرص سقوط الأمطار على عدد من المناطق.

وقالت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، إن البلاد لا تزال تتأثر بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب غرب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط، وهو ما يدعم استمرار الأجواء الخريفية وانخفاض درجات الحرارة.

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وأضافت «غانم»، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، أن محافظات الصعيد ستسجل أعلى درجات الحرارة، خاصة مناطق الجنوب، حيث تصل درجة الحرارة العظمى خلال فترة النهار إلى 39 درجة مئوية.

ما حالة الطقس غدًا الجمعة في القاهرة والمحافظات؟

تشهد محافظات شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد طقسًا خريفيًا حارًا ورطبًا خلال فترات النهار غدًا الجمعة، بينما يكون الطقس شديد الحرارة في محافظات جنوب الصعيد، مع استمرار الفروق في درجات الحرارة بين فترات النهار والليل.

ومع غياب أشعة الشمس، تنخفض درجات الحرارة وتسود أجواء معتدلة تمامًا في أغلب المحافظات، كما تكون الأجواء معتدلة خلال فترات الصباح الباكر، حيث تنخفض درجات الحرارة الصغرى إلى 22 درجة مئوية في القاهرة الكبرى، وتكون أقل من ذلك في المدن الجديدة.

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هل توجد أمطار غدًا الجمعة في مصر؟

تستمر فرص سقوط الأمطار غدًا الجمعة على عدد من المناطق، إذ يساعد المنخفض الجوي الموجود في طبقات الجو العليا على ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على معظم محافظات شمال البلاد.

وتتراوح فرص سقوط الأمطار بين ضعيفة وخفيفة، وقد تكون متوسطة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري ومناطق من جنوب سيناء، وتصل نسبة حدوثها إلى 20%.

كما تشهد المناطق الداخلية فرصًا ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث تصل إلى 20% على مناطق متفرقة من محافظات جنوب الوجه البحري ومدن القناة.

وقد تمتد فرص سقوط الأمطار بنسبة حدوث 10% إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وهو ما يجعل متابعة التحديثات والنشرات الجوية مهمة مع اختلاف فرص سقوط الأمطار من منطقة إلى أخرى.

حالة الطقس اليوم

ما سرعة الرياح المتوقعة غدًا الجمعة؟

يشهد طقس غد الجمعة نشاطًا للرياح على أغلب الأنحاء، وتتراوح سرعتها ما بين 30 إلى 40 كيلومترًا في الساعة، وهو ما يسهم في تلطيف الأجواء خلال فترات المساء وساعات الليل.

ويأتي نشاط الرياح بالتزامن مع استمرار فرص ظهور الشبورة المائية خلال فترات الصباح الباكر، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع إمكانية أن تكون الشبورة كثيفة أحيانًا على مناطق من وسط سيناء.

ماذا عن الشبورة المائية صباح الجمعة؟

تستمر فرص ظهور الشبورة المائية خلال فترات الصباح الباكر غدًا الجمعة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وقد تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من وسط سيناء.

ولذلك شددت الدكتورة منار غانم على ضرورة القيادة بهدوء وحذر شديد على الطرق خلال فترات الصباح الباكر، خاصة مع وجود الشبورة المائية، مع أهمية المتابعة الجيدة للنشرات الجوية.

حالة الطقس غدا

ما حالة الملاحة البحرية غدًا الجمعة؟

تشهد حركة الملاحة البحرية غدًا الجمعة اضطرابًا على خليج السويس وخليج العقبة، مع ارتفاع الأمواج لتتراوح ما بين 5ر2 متر إلى 5ر3 متر.

ويأتي ذلك ضمن الظواهر الجوية المتوقعة خلال حالة الطقس غدًا، بالتزامن مع نشاط الرياح وفرص سقوط الأمطار على عدد من المناطق.

هل يستمر الطقس الخريفي خلال الأيام المقبلة؟

أكدت الدكتورة منار غانم أن البلاد تشهد حاليًا طقسًا خريفيًا معتدلًا، إلا أن طبيعة فصل الخريف تتطلب الحذر من التغيرات السريعة في الأحوال الجوية، مع ضرورة متابعة النشرات الجوية بصورة مستمرة.

وكشفت أن فرص سقوط الأمطار ستستمر خلال الأيام المقبلة على السواحل الشمالية وأقصى غرب البلاد تحديدًا، إلى جانب مناطق من شمال الوجه البحري، موضحة أن شدة الأمطار تختلف من يوم إلى آخر.

كما أشارت إلى استمرار انخفاض درجات الحرارة على مدار الأسبوع المقبل، باستثناء يوم الاثنين الذي يشهد ارتفاعًا مؤقتًا طفيفًا في درجات الحرارة، لتصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى إلى 34 درجة مئوية.

هل يمكن ارتداء الملابس الصيفية خلال الفترة الحالية؟

أوضحت الدكتورة منار غانم أن الأجواء لا تزال تسمح بارتداء الملابس الصيفية على مدار اليوم، في ظل اعتدال الطقس فقط خلال فترات الليل.

وأكدت في الوقت نفسه أهمية المتابعة الجيدة للنشرات الجوية، خاصة مع استمرار التغيرات السريعة التي يشهدها فصل الخريف، إلى جانب ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة خلال فترات الصباح الباكر بسبب فرص ظهور الشبورة المائية.

حالة الطقس اول اسبوع من الصيف

وبذلك تستمر الأجواء الخريفية المعتدلة في البلاد خلال الفترة الحالية، مع انخفاض درجات الحرارة واستمرار فرص سقوط الأمطار على عدد من المناطق، ونشاط الرياح الذي يسهم في تلطيف الأجواء خلال المساء وساعات الليل، بينما تبقى القاهرة الكبرى عند 32 درجة مئوية للعظمى و22 درجة مئوية للصغرى غدًا الجمعة.

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