التموين: تخفيضات تصل إلى 25% على 30 سلعة ضمن مبادرة خفض الأسعار

أكد أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مبادرة خفض أسعار السلع تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزارة التموين، بهدف توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال مختلف المنافذ على مستوى الجمهورية.

وقال كمال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، إن المبادرة انطلقت في 10 سبتمبر الجاري، وتشمل نحو 30 سلعة، بتخفيضات تتراوح بين 20% و25%، مشيرًا إلى أنه جرى العمل على التوسع في عدد المنافذ المشاركة بالمبادرة لتصل الزيادة إلى نحو 284 منفذًا على مستوى محافظات الجمهورية.

وأوضح أن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وجّه بضرورة مشاركة القطاع الخاص في المبادرة، لافتًا إلى مشاركة سلسلتين تجاريتين من القطاع الخاص ضمن المبادرة.

وأشار مساعد وزير التموين إلى أن المبادرة من المقرر أن تستمر حتى مارس 2027، بما يضمن استمرار توفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين.

المنافذ المشاركة

وكشف كمال عن تشكيل غرفة عمليات تحت إشراف وزير التموين؛ لمتابعة تنفيذ المبادرة، والتأكد من توافر المخزون الاستراتيجي من السلع، إلى جانب متابعة مستويات الإتاحة بالمنافذ المشاركة.