وزير الخارجية: تشجيع القطاع الخاص في مصر ومولدوفا على استكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الخميس 24 سبتمبر، ميهاي بوبشوي، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية مولدوفا، وذلك على هامش مشاركتهما في فعاليات الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، حيث بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى آفاق أرحب.

وأعرب الوزيران عن تقديرهما للمستوى المتميز الذي تشهده العلاقات المصرية المولدوفية، مؤكدين حرصهما على مواصلة دفعها قدماً والارتقاء بها في مختلف المجالات، خاصةً في المجالات التجارية والاقتصادية والسياحية، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.

وفي هذا السياق، أكد الوزير عبد العاطي أهمية تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في مصر ومولدوفا، وتشجيع القطاع الخاص في البلدين على استكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة.

وأشار إلى ما تزخر به المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من فرص واعدة وحوافز ومزايا استثمارية، بما من شأنه أن يسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وزيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري، وفتح مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي.

وأكد الوزيران أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مشددين على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الجانبين في إطار الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، بما يعزز أوجه التفاهم والتنسيق بين البلدين، ويدعم مصالحهما المشتركة.