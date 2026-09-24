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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ألم القدم أثناء الراحة.. علامة تحذيرية لمرض شرياني خطير قد يهدد الأطراف

ما السبب وراء الشعور بألم الراحة في القدم؟
ما السبب وراء الشعور بألم الراحة في القدم؟

يعاني كثير من الأشخاص من آلام وتقلصات في الساقين والقدمين، خاصة مع التقدم في العمر أو بعد بذل مجهود، إلا أن ألم القدم أثناء الراحة يختلف عن الآلام المعتادة، إذ قد يكون في بعض الحالات علامة على مشكلة خطيرة في تدفق الدم إلى الأطراف.

ما السبب وراء الشعور بألم الراحة في القدم؟

وبحسب تقرير نشرته صحيفة Daily Mail البريطانية، فإن ما يعرف باسم ألم الراحة (Rest Pain) هو ألم يظهر في القدم أو أصابع القدم حتى عندما لا يكون الشخص يمشي أو يضع وزنًا على قدمه، وقد يشعر بعض المرضى بألم شديد يشبه الحرقان، خاصة في القدمين.

ويعد ألم القدمين عند الراحة هو نوع مميز من الألم يحدث دون الحاجة إلى المشي أو ممارسة نشاط بدني، وقد يظهر أثناء الجلوس أو الاستلقاء، ويكون أحيانًا أكثر وضوحًا خلال الليل.

وفي بعض الحالات، قد يرتبط هذا الألم بحالة تعرف باسم نقص تروية الأطراف المزمن المهدد للحياة (CLTI)، وهي مرحلة متقدمة من مرض الشرايين الطرفية (PAD).

ويحدث مرض الشرايين الطرفية عندما تتراكم الترسبات داخل الشرايين، ما يؤدي إلى تضيق الأوعية الدموية وانخفاض تدفق الدم إلى الساقين والقدمين.

وعندما يصل المرض إلى مرحلة نقص التروية المزمن المهدد للأطراف، يمكن أن ينخفض تدفق الدم بصورة شديدة، ما قد يؤدي، في حال عدم الحصول على العلاج المناسب، إلى ظهور جروح أو قرح يصعب التئامها، وموت الأنسجة، وفي الحالات الشديدة قد يصل الأمر إلى بتر الطرف.

ما السبب وراء الشعور بألم الراحة في القدم؟

5 علامات لا يجب تجاهلها في القدمين

وأشار طبيب الأقدام البريطاني جونثان بروكليهيرتس، إلى مجموعة من العلامات التي يمكن أن ترتبط بضعف تدفق الدم إلى القدمين، وتشمل:
ـ ألم شديد أو حارق في القدمين، خاصة أثناء الراحة.
ـ تساقط الشعر من القدمين.
ـ ظهور الجلد بشكل لامع وشاحب.
ـ تقلصات شديدة في الساقين عند المشي.
ـ تحول أصابع القدم إلى اللون الأرجواني أو الأزرق.

ولا تعني هذه الأعراض بمفردها بالضرورة الإصابة بمرض الشرايين الطرفية، لكنها تستدعي التقييم الطبي، خصوصًا إذا كانت مستمرة أو مصحوبة بألم شديد أثناء الراحة.

ما السبب وراء الشعور بألم الراحة في القدم؟

ما علاقة ألم القدم بأمراض القلب؟

ويُعد مرض الشرايين الطرفية مرتبطًا بتراكم الترسبات في الأوعية الدموية، وهي عملية يمكن أن تؤثر أيضًا في الأوعية التي تغذي أعضاء أخرى في الجسم.

وأوضح التقرير أن الحالات المتقدمة من مرض الشرايين الطرفية يمكن أن ترتبط بمضاعفات قلبية وعائية خطيرة، بما في ذلك النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

ووفقًا لما أورده التقرير نقلاً عن Journal of Vascular Surgery، فإن نحو 80% من المرضى الذين يعانون من ألم الراحة قد يتوفون خلال 10 سنوات من التشخيص، وهو ما يعكس خطورة الحالات المتقدمة المرتبطة بانسداد الشرايين، وليس معنى ذلك أن كل شخص يعاني من ألم في القدم معرض لهذه النتيجة.

ما السبب وراء الشعور بألم الراحة في القدم؟

التدخين وقلة الحركة من عوامل الخطر

ويمكن أن يكون بعض الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بمشكلات تدفق الدم إلى الأطراف بسبب مجموعة من عوامل نمط الحياة.
وذكر التقرير أن من بين العوامل التي قد تسهم في زيادة المخاطر:
ـ التدخين.
ـ الإفراط في تناول الكحول.
ـ قلة النشاط البدني.
ـ النظام الغذائي غير الصحي.

كما أن الحفاظ على النشاط البدني مع التقدم في العمر يمكن أن يكون جزءًا من نمط الحياة الذي يدعم صحة الأوعية الدموية، إلى جانب التعامل مع عوامل الخطر الأخرى تحت إشراف الطبيب.

ما السبب وراء الشعور بألم الراحة في القدم؟

حالة كشفتها علامات بسيطة في القدم

وروى طبيب الأقدام البريطاني جوناثان بروكلهرست حالة لرجل في السبعينيات من عمره، كان قد عاد من عطلة ويعاني من إحساس شديد بالحرقان في قدميه، لكنه لم يكن يعرف سبب الألم.

وخلال الفحص، أُجري له فحص بالموجات فوق الصوتية لتقييم تدفق الدم في شرايين القدمين، كما لوحظ وجود تورم أعلى القدمين جعل تحسس النبضات أكثر صعوبة.

ولاحظ الطبيب أيضًا عدم وجود شعر على القدمين، إلى جانب ظهور الجلد بصورة شاحبة ولامعة، وهي علامات دفعت إلى الاشتباه في وجود ضعف في تدفق الدم.

وكان الرجل مدخنًا بصورة منتظمة لمدة 30 عامًا، كما كان يتناول كميات كبيرة من الكحول أسبوعيًا ويتبع نمط حياة قليل الحركة، وهي عوامل رأى الطبيب أنها أسهمت في زيادة المخاطر المرتبطة بصحة الأوعية الدموية.

وبعد الفحص، جرى تحويله إلى فريق متخصص في الأوعية الدموية بالمستشفى لمزيد من التقييم، إلى جانب تقديم نصائح بشأن الإقلاع عن التدخين وتقليل تناول الكحول وزيادة النشاط البدني.

ما السبب وراء الشعور بألم الراحة في القدم؟

كيف يتم علاج ألم القدم أثناء الراحة؟

ويعتمد علاج ألم الراحة في القدم على السبب الأساسي وراءه، لذلك لا يقتصر التعامل معه على تخفيف الألم فقط.

وفي حالات مرض الشرايين الطرفية أو نقص التروية المزمن المهدد للأطراف، قد يشمل العلاج أدوية تساعد على تقليل خطر تجلط الدم، وخفض مستويات الكوليسترول، والسيطرة على ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري، إلى جانب إجراء تغييرات في نمط الحياة.

وفي الحالات التي تحتاج إلى تدخل أكثر قوة لاستعادة تدفق الدم، قد يلجأ الأطباء إلى إجراءات مثل توسيع الشرايين بالبالون (Angioplasty) أو تركيب الدعامات، أو إجراء جراحة تحويل مسار الدم حول الشرايين المسدودة.

ما السبب وراء الشعور بألم الراحة في القدم؟

متى يجب استشارة الطبيب؟

ويشير التقرير إلى أهمية عدم تجاهل الألم غير المعتاد في القدمين، خاصة إذا ظهر أثناء الراحة أو الليل، أو صاحبه تغير في لون الجلد، أو تساقط الشعر من القدمين، أو برودة الأطراف، أو ظهور جروح لا تلتئم.

وقد تكون الأعراض ناتجة عن أسباب مختلفة، لذلك لا يمكن تشخيص مرض الشرايين الطرفية اعتمادًا على الأعراض وحدها، ويحتاج الأمر إلى تقييم طبي وفحوص مناسبة لتحديد السبب.

وأكد طبيب الأقدام جوناثان بروكلهرست أهمية طلب المشورة الطبية حتى عندما يكون الشخص غير متأكد من طبيعة الألم، لأن اكتشاف مشكلات الدورة الدموية في وقت مبكر قد يتيح تقييم الحالة وعلاجها قبل تطورها إلى مضاعفات أكثر خطورة.

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بالصور

ألم القدم أثناء الراحة.. علامة تحذيرية لمرض شرياني خطير قد يهدد الأطراف

ما السبب وراء الشعور بألم الراحة في القدم؟
ما السبب وراء الشعور بألم الراحة في القدم؟
ما السبب وراء الشعور بألم الراحة في القدم؟

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