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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

توجيهات محافظ أسوان لرفع كفاءة الخدمات والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

وجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، رؤساء المراكز والمدن ومديرى المديريات والجهات المعنية ، بضرورة رفع مستوى الأداء التنفيذى وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، مع المتابعة الميدانية المستمرة وسرعة التعامل مع أوجه القصور والشكاوى ، بما يسهم فى تحقيق رضا المواطنين والارتقاء بمستوى الحياة اليومية .

توجيهات مشددة لتحسين الخدمات والإستجابة لشكاوى المواطنين
وشدد المحافظ على منع تنفيذ أى أعمال حفر بالشوارع إلا بعد الرجوع إلى الوحدة المحلية والتنسيق المسبق مع الجهات المختصة بالمرافق، مع تفعيل لقاءات المواطنين يومى الأحد والأربعاء من كل أسبوع وإرسال تقارير بنتائجها، والتعامل مع الشكاوى والاستغاثات خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة ومتابعتها حتى الحل، فضلًا عن الالتزام بالدقة والسرعة فى موافاة المكتب الفنى وديوان المحافظة بالبيانات والتقارير المطلوبة.

تكثيف الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار والسلع
ووجه محافظ أسوان بالتوسع فى إقامة المعارض والأسواق المؤقتة والموسمية وتحديد المواقع المناسبة لها، مع إعداد خريطة للأسواق الدائمة وحصر إحتياجاتها والعمل على تطويرها، بالتوازى مع تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز والمنشآت الغذائية، ومتابعة توافر السلع والأسعار ومنع الاحتكار، والتعامل الحاسم مع مخالفات المواد البترولية والبوتاجاز، ومتابعة انتظام توزيع الوقود، مع موافاة المكتب الفنى بتقارير دورية بنتائج الحملات .

الإرتقاء بالمرافق والحفاظ على البيئة والمسطحات الخضراء


كما شدد المحافظ على سرعة التعامل مع انقطاعات وضعف المياه والكسور وحالات الطفح والانسداد، وتنفيذ أعمال الصيانة والتطهير الدورى ورفع كفاءة الشبكات، مع متابعة مشروعات تطوير شبكات مياه الشرب والصرف الصحى وإعداد تقارير دورية بمعدلات الأعطال وسرعة الإستجابة لها .

وفى الملف البيئى، كلف عمرو لاشين بمنع إزالة الأشجار دون الحصول على الموافقات اللازمة ، والحفاظ على المسطحات الخضراء ، وتنفيذ خطط زيادة التشجير وإختيار الأشجار الملائمة لكل موقع، إلى جانب تكثيف الرقابة على مصادر التلوث ومنع إلقاء مخلفات الصرف بالأراضى الزراعية ، وتحسين منظومة النظافة والإصحاح البيئى واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .

تحسين الخدمات الصحية والاجتماعية والمرورية
وفى قطاع الصحة، وجه المحافظ بحصر الأدوية غير المتوفرة والعمل على توفيرها، وتحسين مستوى الخدمات الطبية ومتابعة رضا المرضى، مع تكثيف توعية المواطنين بمنظومة التأمين الصحى الشامل والتأكد من التخلص الآمن من النفايات الطبية.

كما وجه بتكثيف الحملات لتحقيق الإنضباط والسيولة المرورية، وضبط المركبات غير المرخصة وتحرير المحاضر اللازمة، ومتابعة إلتزام سيارات الأجرة بخطوط السير ، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وفى ملف الحماية الإجتماعية ، أكد المحافظ ضرورة دعم الحالات المستحقة وصرف المساعدات وإدراج المستحقين ببرامج «تكافل وكرامة»، وتوفير فرص العمل للأشخاص ذوى الإعاقة وفق النسبة المقررة، إلى جانب دعم الحالات الإنسانية وتوفير سبل المعيشة المناسبة لها .

رفع كفاءة الطرق والاستعداد للموسم السياحى
ووجه المحافظ بسرعة تنفيذ أعمال رصف الطرق ورفع كفاءتها والالتزام بالجداول الزمنية المحددة للمشروعات، مع تشديد الرقابة على الفنادق العائمة والمراكب السياحية ومتابعة انتظام العمل بها، ورفع درجة الاستعداد لاستقبال الموسم السياحى.

كما شدد على استمرار جهود حماية الثروة الحيوانية والداجنة وتنفيذ حملات التحصين وتكثيف التوعية للمربين، والتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة وفق الأساليب العلمية والآمنة.

تكثيف الجهود الأمنية لتحقيق الإنضباط
وفى الملف الأمني ، وجه المهندس عمرو لاشين بتكثيف الحملات لضبط المخالفات ، مع إستمرار الجهود لتأمين الشارع وتحقيق الإنضباط العام، بما يحافظ على أمن وسلامة المواطنين ، وهو الذى يأتى فى ظل التنسيق المستمر مع اللواء عبد الله جلال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان .

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