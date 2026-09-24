السعودية: حل الدولتين ضمانة لسلام المنطقة.. والاستيطان يغير الواقع في الضفة

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود أن بلاده ستظل داعمة لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية، مشددا على أن الحفاظ على حل الدولتين يضمن منطقة تنعم بالسلام.

وقال، خلال كلمة في اجتماع التحالف العالمي لحل الدولتين في نيويورك، ضمن أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن القضية الفلسطينية "قضية عادلة"، محذرا من أن التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية يغير الواقع على الأرض.

تحالف حل الدولتين ثمرة جهود سعودية فرنسية

وكان وزير الخارجية السعودي قد أعلن عن إطلاق تحالف حل الدولتين في عام 2024، معتبرا أن “قيام الدولة الفلسطينية المستقلة حق أصيل وأساس للسلام، وليس نتيجة نهائية يتم التفاوض عليها ضمن عملية سياسية بعيدة المنال”.

كما وصف تنفيذ حل الدولتين بأنه "الحل الأمثل لكسر حلقة الصراع والمعاناة".

وعلى وقع ذلك، قادت الرياض وباريس المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وحل الدولتين، ما أفضى إلى تنامي الاعتراف الدولي بدولة فلسطين.