التعليم العالي: إعلان نتائج تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتائج تنسيق الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة (العربية والأجنبية) لعام 2026، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت www.tansik.digital.gov.eg .

وجاء إعلان النتيجة عقب اجتماع اللجنة العليا للتنسيق الذي عقد مساء اليوم الخميس لمراجعة نتائج الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، وذلك بعد الانتهاء من مراجعة ملفات الطلاب.

ويُتاح لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية فتح باب تسجيل تقليل الاغتراب من خلال الموقع الإلكتروني للتنسيق للجامعات الحكومية والمعاهد www.tansik.digital.gov.eg بداية من اليوم وحتى السابعة من مساء السبت الموافق 26 من سبتمبر الجاري.