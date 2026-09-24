التجشؤ المتكرر يزعجك؟.. نصائح بسيطة للتخلص منه

يعد التجشؤ المعروف ب “ التكرع ” من الأمور المخرجة التى يعانى منها عدد كبير من الأشخاص.. فما علاجها؟

ووفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك اليكم طرق علاج التجشؤ بكثرة.

تناول الطعام والشراب ببطء أكبر وحاول الاتفتح فمك أثناء تناوله.

التقليل من تناول المشروبات الغازية

تجنب مضغ العلكة ومص الحلوى الصلبة

رمي القش “الشاليموه” وتناول المشروبات من الكوب مباشرة

تجنب الأطعمة التي يبدو أنها تثير ظهور الأعراض

الإقلاع عن التدخين

ممارسة حركة خفيفة (مثل المشي) بعد تناول الطعام لتسهيل عملية الهضم وتقليل تراكم الغازات في المعدة

وإذا كنت تتجشأ بشكل متكرر وتعاني بانتظام من مشاكل هضمية أخرى، فلا تتجاهل الأمر.

إذا كان التجشؤ أو إطلاق الريح بكثرة يعيق حياتك اليومية، أو إذا كان الألم أو أعراض أخرى مصاحبة لهذا العرض، فقد يشير ذلك إلى مرض كامن يتطلب العلاج