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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزيرة الإسكان تقوم بجولة موسعة بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الجديدة

وزيرة الاسكان
وزيرة الاسكان
محمد يحيي

 قامت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بجولة تفقدية موسعة بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الجديدة، يرافقها الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، وعدد من مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز العاصمة الجديدة، وممثلو شركة «سيسك» الصينية المنفذة للمشروع، واستشاري المشروع.

يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات القومية والتنموية بالعاصمة الجديدة.

وفي مستهل الجولة، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الجديدة تعد أحد المشروعات القومية الكبرى التي تعكس حجم التطور العمراني الذي تشهده مصر، مشيرة إلى أن الوزارة تواصل المتابعة الدورية لمختلف مكونات المشروع، وصولًا إلى تشغيل المنطقة وفق أعلى مستويات الكفاءة، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز مكانة العاصمة الجديدة كمركز متكامل للأعمال والخدمات.

وأوضحت الوزيرة أن الجولة تأتي في إطار متابعة سير العمل ومعدلات التنفيذ والإنجاز بمختلف المشروعات بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الجديدة، باعتبارها أحد أهم المشروعات القومية التي تعكس توجه الدولة نحو إنشاء مدن ذكية ومستدامة، وتوفير بيئة عمرانية متكاملة تواكب متطلبات التنمية المستقبلية.

وشملت الجولة عددًا من أبرز مشروعات منطقة الأعمال المركزية، حيث بدأت الزيارة بتفقد البرج الإداري (C11)، من خلال الدخول من الطابق الأرضي والصعود حتى الطابق العشرين، لمتابعة الموقف التنفيذي ومستوى التشطيبات. ويبلغ إجمالي المساحات الإدارية للبرج 79 ألف م²، بالإضافة إلى 2300 م² مساحات تجارية، ويصل ارتفاع البرج إلى 160 مترًا، ويتكون من بدرومين، وطابق أرضي، و29 طابقًا متكررًا.

كما شملت الجولة تفقد البرج الأيقوني، حيث تفقدت وزيرة الإسكان عددًا من المستويات والمكونات الرئيسية بالبرج، وصولًا إلى الطابق الـ74، ثم الطابق الـ55، الذي يضم نموذجًا لإحدى غرف فندق «رافلز»، بالإضافة إلى تفقد الطابق الـ47.

ويبلغ ارتفاع البرج الأيقوني 385 مترًا، ويتكون من 79 طابقًا، مقسمة إلى 40 طابقًا إداريًا وخدميًا، و39 طابقًا لفندق «رافلز»، منها 10 طوابق للشقق الفندقية ذات العلامة التجارية، بعدد 52 شقة فندقية، و29 طابقًا للفندق، بعدد 183 غرفة فندقية.

كما تضمنت الجولة تفقد البرج السكني D03، حيث صعدت المهندسة راندة المنشاوي إلى الطابق الـ43 لتفقد نموذج لإحدى الشقق، ثم تفقدت طابق الروف الأوسط وما يضمه من حمام سباحة بالطابق الـ20، للوقوف على مستوى التنفيذ والتشطيبات والخدمات.

ويصل ارتفاع البرج إلى 176 مترًا، ويبلغ عدد أدواره 43 دورًا، ويضم 352 شقة سكنية، بإجمالي مساحات للشقق يبلغ 92 ألف م².

كما تفقدت المهندسة راندة المنشاوي ومرافقوها برج C10، الذي يضم «الأبراج الهلالية» وفندق «فيرمونت»، لمتابعة الأعمال الجارية ومعدلات الإنجاز بمختلف مكونات المشروع.

ويبلغ عدد أدوار مبنى «كريسنت C10» ثمانية أدوار، ويصل ارتفاعه إلى 64 مترًا، بينما يضم فندق «فيرمونت» 276 غرفة فندقية، كما يضم مبنى C9 وB01 وB02 عدد 259 شقة فندقية.

ويبلغ إجمالي عدد الشقق بالأبراج السكنية بمنطقة الأعمال المركزية 1700 وحدة سكنية كاملة التشطيب.

المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الاسكان والمرافق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جذب الاستثمارات مال واغمال

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