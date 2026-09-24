حقق المركز الرابع عالميا.. رئيس جامعة أسيوط يحتفي بفريق Assiut Motorsport

احتفى الدكتور أحمد عبدالمولى، رئيس جامعة أسيوط، اليوم الخميس ، بعدد من أعضاء الفريق الطلابي «Assiut Motorsport» بكلية الهندسة، تقديرًا للإنجاز المتميز الذي حققه الفريق خلال مشاركته في فئة Concept Class ضمن فعاليات مسابقة Formula Student UK 2026 لتصميم سيارات السباق، والتي أُقيمت على حلبة Silverstone بالمملكة المتحدة، وذلك بحضور الدكتور خالد صلاح، عميد كلية الهندسة، والدكتور محمد صفوت أبو رية، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والمشرف على الأنشطة الطلابية بالكلية.

اعتزاز بقدرات طلاب جامعة أسيوط

وأعرب الدكتور أحمد عبدالمولى عن اعتزازه بما حققه فريق «Assiut Motorsport» من إنجاز مشرف يضاف إلى سجل جامعة أسيوط، ويمثل نموذجًا لما يمتلكه طلابها من قدرات علمية ومهارات تطبيقية، موجهًا خالص التهنئة لأعضاء الفريق والمشرفين عليه.

وأكد رئيس الجامعة أن ما حققه الفريق من مراكز متقدمة يعكس حجم الجهد المبذول من الطلاب والمشرفين، وما يحظى به الفريق من دعم ورعاية من إدارة الجامعة على المستويين المادي والمعنوي.

توجيهات باستمرار دعم الفريق

وأكد الدكتور أحمد عبدالمولى، خلال اللقاء، حرص إدارة الجامعة على مواصلة دعم فريق «Assiut Motorsport»، وتوفير كافة متطلباته، وتذليل ما قد يواجهه من تحديات، بما يدعم قدرته على مواصلة المشاركة الفاعلة وتحقيق مراكز متقدمة في المسابقات المحلية والدولية، وتعزيز حضوره المشرف في المحافل العالمية ممثلًا لجامعة أسيوط.

أكثر من 40 فريقًا شاركوا في المسابقة

من جانبه، أعرب الدكتور خالد صلاح، عميد كلية الهندسة، عن خالص شكره وتقديره لإدارة الجامعة لما تقدمه من دعم وتشجيع لمختلف الأنشطة العلمية والطلابية بكلية الهندسة.

وأوضح أن مسابقة Formula Student UK 2026 شهدت مشاركة أكثر من 40 فريقًا من جامعات مختلفة حول العالم خلال شهر يوليو الماضي، فيما شارك فريق جامعة أسيوط بتصميم سيارة سباق ذات مقعد واحد، تعمل بمحرك احتراق داخلي.

تحويل التصميمات الهندسية إلى نموذج تطبيقي

وأشار عميد كلية الهندسة إلى أن الفريق سبق له تصنيع نموذج أولي للسيارة، وعرضه بساحة الكلية، وذلك في إطار مراحل العمل المتكاملة التي اتبعها الطلاب لتحويل التصميمات والدراسات الهندسية إلى نموذج تطبيقي.

المركز الرابع عالميًا والثاني على مستوى الشرق الأوسط

وأضاف الدكتور خالد صلاح أن فريق «Assiut Motorsport» نجح في تحقيق المركز الرابع في الترتيب العام (Overall) على مستوى المسابقة، إلى جانب حصوله على المركز الثاني على مستوى فرق الشرق الأوسط المشاركة في فئة Concept Class.

كما حقق الفريق عددًا من المراكز المتقدمة في المسابقات الفرعية، حيث حصل على المركز الثاني في المحاكاة (LTS Event)، والمركز الرابع في التكلفة والتصنيع (Cost Event)، والمركز السابع في التصميم (Design Event).

أكثر من 80 طالبًا يشاركون في الفريق

ويشرف على أعمال الفريق الدكتور جمال عبد الناصر، منسق برنامج هندسة الميكاترونيات والروبوتات بكلية الهندسة، والمهندس هاني فرجاني، مدرس مساعد بقسم هندسة التصميم الميكانيكي والإنتاج.

وجاءت مشاركة الفريق بقيادة الطالب محمد وائل فارس، ويضم الفريق أكثر من 80 طالبًا من مختلف أقسام كلية الهندسة، إلى جانب عدد من طلاب كليات الجامعة.

ويُعد فريق «Assiut Motorsport» أحد الفرق العلمية الطلابية بكلية الهندسة، ويشارك في أنشطة إدارة رعاية الطلاب، تحت إشراف محمد شراقة، مدير الإدارة، وبإشراف عام من إدارة النشاط العلمي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، وبالتعاون مع اتحاد طلاب كلية الهندسة.