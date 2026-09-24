قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التعليم العالي: تمويل تشاركي بين 3 وزارات لدعم مشروعات الشباب بالمحافظات
1400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قرار البنك المركزي
أوركسترا شباب مكتبة الإسكندرية ومروة ناجي يختتمان فعاليات مؤتمر «الهوية الوطنية» بحفل موسيقي على المسرح الكبير
قرار عاجل من البنك المركزي| خامس تثبيت لأسعار الفائدة.. وهذا سعر الدولار
الأرصاد السعودية: أمطار رعدية وسيول تضرب مكة و3 مناطق حتى الأحد
اقبال كبير .. كيفية التقديم لحجز شقة بنظام الإيجار بـ سكن لكل المصريين 9
بعد إعلان الفائدة.. سعر الدولار في البنوك المصرية الآن
موعد مباراة منتخب مصر أمام أنجولا بتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2027
الأعلى للإعلام: مد فترة البث المباشر للبرامج الرياضية غدًا
التضامن: إتاحة كفالة أكثر من طفل للأسرة.. وتقديم الخدمات الاجتماعية عبر البريد
الأهلي يجهز طاهر محمد طاهر لمباراة القمة أمام الزمالك
طارق يحيى يثير الجدل : حسام عبد المجيد في الأهلي ..وبيزيرا في الطريق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

حقق المركز الرابع عالميا.. رئيس جامعة أسيوط يحتفي بفريق Assiut Motorsport

رئيس جامعة أسيوط يستقبل فريق Assiut Motorsport بعد إنجازه العالمي
رئيس جامعة أسيوط يستقبل فريق Assiut Motorsport بعد إنجازه العالمي
إيهاب عمر

احتفى الدكتور أحمد عبدالمولى، رئيس جامعة أسيوط، اليوم الخميس ، بعدد من أعضاء الفريق الطلابي «Assiut Motorsport» بكلية الهندسة، تقديرًا للإنجاز المتميز الذي حققه الفريق خلال مشاركته في فئة Concept Class ضمن فعاليات مسابقة Formula Student UK 2026 لتصميم سيارات السباق، والتي أُقيمت على حلبة Silverstone بالمملكة المتحدة، وذلك بحضور الدكتور خالد صلاح، عميد كلية الهندسة، والدكتور محمد صفوت أبو رية، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والمشرف على الأنشطة الطلابية بالكلية.

اعتزاز بقدرات طلاب جامعة أسيوط

وأعرب الدكتور أحمد عبدالمولى عن اعتزازه بما حققه فريق «Assiut Motorsport» من إنجاز مشرف يضاف إلى سجل جامعة أسيوط، ويمثل نموذجًا لما يمتلكه طلابها من قدرات علمية ومهارات تطبيقية، موجهًا خالص التهنئة لأعضاء الفريق والمشرفين عليه.

وأكد رئيس الجامعة أن ما حققه الفريق من مراكز متقدمة يعكس حجم الجهد المبذول من الطلاب والمشرفين، وما يحظى به الفريق من دعم ورعاية من إدارة الجامعة على المستويين المادي والمعنوي.

توجيهات باستمرار دعم الفريق

وأكد الدكتور أحمد عبدالمولى، خلال اللقاء، حرص إدارة الجامعة على مواصلة دعم فريق «Assiut Motorsport»، وتوفير كافة متطلباته، وتذليل ما قد يواجهه من تحديات، بما يدعم قدرته على مواصلة المشاركة الفاعلة وتحقيق مراكز متقدمة في المسابقات المحلية والدولية، وتعزيز حضوره المشرف في المحافل العالمية ممثلًا لجامعة أسيوط.

أكثر من 40 فريقًا شاركوا في المسابقة

من جانبه، أعرب الدكتور خالد صلاح، عميد كلية الهندسة، عن خالص شكره وتقديره لإدارة الجامعة لما تقدمه من دعم وتشجيع لمختلف الأنشطة العلمية والطلابية بكلية الهندسة.

وأوضح أن مسابقة Formula Student UK 2026 شهدت مشاركة أكثر من 40 فريقًا من جامعات مختلفة حول العالم خلال شهر يوليو الماضي، فيما شارك فريق جامعة أسيوط بتصميم سيارة سباق ذات مقعد واحد، تعمل بمحرك احتراق داخلي.

تحويل التصميمات الهندسية إلى نموذج تطبيقي

وأشار عميد كلية الهندسة إلى أن الفريق سبق له تصنيع نموذج أولي للسيارة، وعرضه بساحة الكلية، وذلك في إطار مراحل العمل المتكاملة التي اتبعها الطلاب لتحويل التصميمات والدراسات الهندسية إلى نموذج تطبيقي.

المركز الرابع عالميًا والثاني على مستوى الشرق الأوسط

وأضاف الدكتور خالد صلاح أن فريق «Assiut Motorsport» نجح في تحقيق المركز الرابع في الترتيب العام (Overall) على مستوى المسابقة، إلى جانب حصوله على المركز الثاني على مستوى فرق الشرق الأوسط المشاركة في فئة Concept Class.

كما حقق الفريق عددًا من المراكز المتقدمة في المسابقات الفرعية، حيث حصل على المركز الثاني في المحاكاة (LTS Event)، والمركز الرابع في التكلفة والتصنيع (Cost Event)، والمركز السابع في التصميم (Design Event).

أكثر من 80 طالبًا يشاركون في الفريق

ويشرف على أعمال الفريق الدكتور جمال عبد الناصر، منسق برنامج هندسة الميكاترونيات والروبوتات بكلية الهندسة، والمهندس هاني فرجاني، مدرس مساعد بقسم هندسة التصميم الميكانيكي والإنتاج.

وجاءت مشاركة الفريق بقيادة الطالب محمد وائل فارس، ويضم الفريق أكثر من 80 طالبًا من مختلف أقسام كلية الهندسة، إلى جانب عدد من طلاب كليات الجامعة.

ويُعد فريق «Assiut Motorsport» أحد الفرق العلمية الطلابية بكلية الهندسة، ويشارك في أنشطة إدارة رعاية الطلاب، تحت إشراف محمد شراقة، مدير الإدارة، وبإشراف عام من إدارة النشاط العلمي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، وبالتعاون مع اتحاد طلاب كلية الهندسة.

جامعة أسيوط أسيوط الفريق الطلابي كلية الهندسة تصميم سيارات السباق المملكة المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار البنزين اليوم

قبل ما تتحرك.. اعرف أسعار البنزين اليوم الخميس رسمياً

قطع المياه

قطع المياه عن شوارع العروبة و الإخلاص من شارع عثمان محرم حتى محور عمرو بن العاص

صورة أرشيفية

في ثاني أسبوع دراسة| المدارس تبحث عن معلمين لسد العجز..وتفتح باب"التعاقد بالحصة"

المتهمين

5 شباب سودانيين.. ننفرد بنص التحقيقات في واقعة التعدي على فتاة بالطوابق

دينا عزت

في تطور جديد.. دينا عزت تصل إلى الطب الشرعي بشأن واقعة مدينة نصر

المتهم

قتل سيدة وأصاب 4 آخرين.. تفاصيل مثيرة في القبض على مرتدي النقاب بقنا

عداد الكهرباء

تحذير مهم لأصحاب عدادات الكهرباء أبو كارت

وزير الخزانة الأمريكي

توقف 90% من الرحلات الخارجية.. بيسنت: لا أعرف كيف سيعود ممثلو إيران من اجتماعات الأمم المتحدة

ترشيحاتنا

المتهمين

خلاف على شراء الخبز .. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة بالشوم في المنيا

جثة

اعتراف بحيازة مطواة وتعاطي الحشيش.. النيابة تكشف مفاجات في واقعة طعن شاب بمصر القديمة

المتهم

القبض على أدمن صفحة لبيع الألعاب النارية على السوشيال ميديا

بالصور

فنجان المزاج.. أضرار شرب القهوة على الريق

اضرار شرب القهوة على الريق
اضرار شرب القهوة على الريق
اضرار شرب القهوة على الريق

فيديو

ياباني يبحث عن زوجته

763 غطسة بحثًا عن زوجته.. رجل يواصل الغوص 15 عامًا

أزمات رمضان صبحي

من إيقاف رياضي إلى حكم قضائي.. أزمات متتالية في حياة رمضان صبحي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

المزيد