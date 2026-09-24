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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسيوط.. حملات دورية لمراجعة تراخيص المحال والمطاعم والأكشاك بالغنايم

حملات دورية لمراجعة تراخيص المحال والمطاعم والأكشاك بمدينة الغنايم
حملات دورية لمراجعة تراخيص المحال والمطاعم والأكشاك بمدينة الغنايم
إيهاب عمر

وجه اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، باستمرار وتكثيف حملات التفتيش والمتابعة على المحال العامة والمطاعم والأكشاك بمختلف المراكز والمدن، لمراجعة التراخيص والتأكد من الالتزام بالاشتراطات والضوابط القانونية والبيئية واشتراطات السلامة والصحة المهنية، بما يسهم في إحكام الرقابة وتحقيق الانضباط بالشارع والحفاظ على سلامة المواطنين.

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم برئاسة أسامة سحيم، رئيس المركز، واصلت تنفيذ حملات مكثفة لمراجعة تراخيص المحال العامة والمطاعم والمخابز بمدينة الغنايم، والتأكد من مدى استيفائها للاشتراطات المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمنظومة التراخيص والتعامل مع المخالفات وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.

وأشار إلى أن الحملات يتم تنفيذها بالتنسيق بين الجهات التنفيذية المعنية، بمشاركة ممثلي إدارة التموين، وإدارة الطب البيطري، وإدارة رخص المحال التجارية، وقسم الإشغالات، بهدف تكامل الجهود في فحص الأنشطة ومراجعة التراخيص والاشتراطات، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها، وفقًا للقواعد المنظمة.

تقنين أوضاع الأنشطة غير المرخصة

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة التزام أصحاب المحال التجارية وأصحاب الأنشطة المختلفة بسرعة التوجه إلى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين لاستكمال إجراءات الترخيص وتقنين أوضاع الأنشطة غير المرخصة، والسير في المسار القانوني الصحيح، مؤكدًا عدم التهاون مع أي مخالفات تؤثر على حركة المواطنين أو تعيق الطريق العام، مع استمرار تنفيذ الحملات بصورة دورية ومفاجئة، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال غير الملتزمين، والتي قد تصل إلى الغلق والتشميع وفقًا للقانون.

وأكد اللواء محمد علوان استمرار دعم الأجهزة التنفيذية وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لإحكام الرقابة على الأنشطة التجارية، ومراجعة التراخيص والاشتراطات، بما يضمن انتظام العمل وفق الأطر القانونية، ويحافظ على حقوق المواطنين ويرتقي بمستوى الخدمات والانضباط بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

أسيوط التفتيش المطاعم الأكشاك المحال العامة التراخيص اشتراطات السلامة

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