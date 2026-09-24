التعليم تعلن انطلاق المرحلة الرابعة للبرنامج القومي للقراءة بسوهاج وأسيوط والفيوم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، انطلاق المرحلة الرابعة للبرنامج القومي للقراءة

تنطلق بالتعاون بين الوزارة واليونيسيف

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : تضم المرحلة الرابعة للبرنامج القومي للقراءة

تنطلق بالتعاون بين الوزارة واليونيسيف ٣ محافظات هي سوهاج وأسيوط والفيوم

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على إلتزام الوزارة الراسخ بالقضاء على مشكلات ضعف القراءة والكتابة بين أبنائنا الطلاب، وضمان عدم تخرج أي طالب من المنظومة التعليمية دون امتلاك المهارات الأساسية في القراءة والفهم.

وكانت قد نفذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية ، وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد أبرز تفاصيله :

البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية تنفذه وزارة التربية والتعليم من خلال المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بالتعاون مع منظمة يونيسف مصر

تم تطبيق البرنامج في جميع محافظات الجمهورية الـ27.

تنفيذ البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية، انعكس على تحقيق تحسن في مهارات القراءة والكتابة لدى الطلاب إلى جانب ارتفاع مؤشرات استعادة فاعلية العملية التعليمية داخل المدارس.

نتائج البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية حققت تحسنًا ملحوظًا في مستويات القراءة والكتابة لدى الطلاب وفقا لنتائج دراسة جهود إصلاح التعليم التي عرضتها منظمة "اليونيسف" حيث أجرت اختبارات على ٣ مراحل

في المرحلة الأولى من تنفيذ البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية التي شملت 10 محافظات، خلال الفترة من فبراير إلى مايو 2025 :كانت نسبة الطلاب الذين يعانون من ضعف مهارات القراءة والكتابة 45.5%

وفي المرحلة الثانية من تنفيذ البرنامج التي شملت 10 محافظات، خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2025، انخفضت نسبة الطلاب الذين يعانون من ضعف مهارات القراءة والكتابة إلى 32.4%.