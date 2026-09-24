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مستشار خامنئي: المرحلة التالية من الحرب قد تصل إلى المحيط الهندي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مستشار خامنئي: المرحلة التالية من الحرب قد تصل إلى المحيط الهندي

علم إيران
علم إيران
خاطر عبادة

حذر مستشار المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي من أن طهران قد توسع حرب الشرق الأوسط إلى المحيط الهندي إذا شنت الولايات المتحدة أو إسرائيل هجوماً آخر.

تحذير من اتساع نطاق الحرب

وقال يحيى رحيم صفوي في مقطع فيديو نشرته وكالة أنباء فارس الإيرانية :"بما أن الصراع قد امتد من الخليج العربي ومضيق هرمز إلى البحر الأحمر، فمن المحتمل أن تتوسع الجبهة أكثر فأكثر رداً على المزيد من الحرب، لتصل إلى المحيط الهندي وربما أبعد من ذلك".


تأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التوترات بين إيران والولايات المتحدة، لا سيما في منطقة الخليج العربي وخليج عُمان وممرات التجارة البحرية الرئيسية. 

وقد حذر مسؤولون إيرانيون مراراً من أن أي عمل عسكري أمريكي جديد قد يؤدي إلى رد فعل انتقامي ضد المصالح والأصول الأمريكية في جميع أنحاء المنطقة.


وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن الحرس الثوري الإيراني قال يوم الاثنين إنه قد يغير استراتيجياته وأهدافه العسكرية إذا تعرض لمزيد من الاستفزاز.


لماذا يعد المحيط الهندي مهما؟


يُعد المحيط الهندي ثالث أكبر المحيطات الخمسة في العالم، إذ يغطي مساحة تقارب 70.5 مليون كيلومتر مربع (27.2 مليون ميل مربع)، أي ما يعادل 20% من مساحة سطح الماء على سطح الأرض. ويحده من الشمال آسيا، بما في ذلك الهند وإيران وباكستان وبنجلاديش.

ويُعدّ مضيق باب المندب أحد أهمّ الروابط، إذ يربط البحر الأحمر بخليج عدن، ومن ثمّ بالمحيط الهندي. وقد تأثرت حركة الملاحة عبر هذا الممرّ المائيّ بالفعل بالهجمات وتزايد المخاوف الأمنية.

وقد أدى هذا الوضع أيضاً إلى زيادة الضغط على مضيق هرمز، وهو الممر الضيق الذي يربط الخليج العربي بخليج عمان.

ويوم الاثنين، لم تعبر مضيق هرمز سوى 17 سفينة تجارية خلال عطلة نهاية الأسبوع، مقارنةً بـ 37 سفينة في الأسبوع السابق، وبمتوسط ما قبل الحرب الذي بلغ حوالي 125 سفينة يومياً، كما انخفضت حركة المرور عبر باب المندب، بحسب ما أفادت به رويترز.

مستشار خامنئي وكالة فارس إيران المحيط الهندي

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