رئيس تيار الحكمة العراقي: نحرص على التشاور مع الرئيس السيسي لخفض التصعيد

أفادت قناة إكسترا نيوز أن رئيس تيار الحكمة العراقي عمار الحكيم أعرب عن بالغ امتنانه للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا اعتزازه بالعلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع بين مصر والعراق وشعبيهما.

وشدد عمار الحكيم على محورية الدور الذي تقوم به مصر تحت قيادة الرئيس السيسي لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، بما في ذلك دعم العراق ومساعيه لاستعادة مكانته الطبيعية الرائدة على المستويين العربي والإقليمي.

وأكد رئيس تيار الحكمة العراقي حرصه على التشاور مع الرئيس السيسي بشأن التطورات الإقليمية والوقوف على رؤية الرئيس لسبل خفض التصعيد والتوترات الجيوسياسية الراهنة، وكذلك النأي بالعراق عن تبعاتها السلبية.

وتناول اللقاء كذلك أهمية استمرار التشاور بشأن التطورات التي تشهدها المنطقة، في ظل تداعيات الأوضاع الراهنة على دول وشعوب المنطقة، خاصة مصر والعراق، وحرص الجانبين على دعم الاستقرار وتجنب آثار التصعيد.