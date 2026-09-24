قدم الشيف تامر فتحى،عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك ، طريقة عمل النوجا بالمكسرات.

طريقة عمل النوجا بالمكسرات..

المكونات:

- 2 بياض بيض.

- 1 كوب ونصف سكر.

- ½ كوب عسل جلوكوز (أو عسل أبيض).

- ¼ كوب ماء.

- 1 كوب ونصف مكسرات مشكلة محمصة (لوز، فستق، بندق).

- ملعقة صغيرة فانيليا.

- رشة ملح.

الخطوات:

1. تحضير القطر: في قدر على النار، اخلط السكر والماء وعسل الجلوكوز واتركه يغلي 10-12 دقيقة حتى يتكون قطر كثيف جدًا.

2. خفق بياض البيض: في نفس الوقت، اخفق بياض البيض مع رشة الملح حتى يصبح مارينج صلب ومتماسك.

3. دمج المكونات: صب القطر الساخن ببطء شديد على شكل خيط رفيع فوق بياض البيض مع استمرار الخفق.

4. الخفق النهائي: استمر في الخفق لمدة 5 دقائق أخرى حتى يثقل الخليط ويصبح دافئًا ومطاطيًا.

5. إضافة المكسرات: أضف الفانيليا والمكسرات المحمصة، وقلّب بملعقة بسرعة.

6. الفرد والتقطيع: افرد الخليط فورًا في صينية مبطنة بورق الزبدة اتركه ليبرد تمامًا لعدة ساعات ثم قطّعه.



