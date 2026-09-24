قدم الشيف تامر فتحى،عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك ، طريقة عمل النوجا بالمكسرات.
طريقة عمل النوجا بالمكسرات..
المكونات:
- 2 بياض بيض.
- 1 كوب ونصف سكر.
- ½ كوب عسل جلوكوز (أو عسل أبيض).
- ¼ كوب ماء.
- 1 كوب ونصف مكسرات مشكلة محمصة (لوز، فستق، بندق).
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- رشة ملح.
الخطوات:
1. تحضير القطر: في قدر على النار، اخلط السكر والماء وعسل الجلوكوز واتركه يغلي 10-12 دقيقة حتى يتكون قطر كثيف جدًا.
2. خفق بياض البيض: في نفس الوقت، اخفق بياض البيض مع رشة الملح حتى يصبح مارينج صلب ومتماسك.
3. دمج المكونات: صب القطر الساخن ببطء شديد على شكل خيط رفيع فوق بياض البيض مع استمرار الخفق.
4. الخفق النهائي: استمر في الخفق لمدة 5 دقائق أخرى حتى يثقل الخليط ويصبح دافئًا ومطاطيًا.
5. إضافة المكسرات: أضف الفانيليا والمكسرات المحمصة، وقلّب بملعقة بسرعة.
6. الفرد والتقطيع: افرد الخليط فورًا في صينية مبطنة بورق الزبدة اتركه ليبرد تمامًا لعدة ساعات ثم قطّعه.