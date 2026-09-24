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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل النوجا بالمكسرات

طريقة عمل النوجا بالمكسرات
طريقة عمل النوجا بالمكسرات
رنا عصمت

قدم الشيف تامر فتحى،عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك ، طريقة عمل النوجا بالمكسرات.

طريقة عمل النوجا بالمكسرات..

 

المكونات:

- 2 بياض بيض.

- 1 كوب ونصف سكر.

- ½ كوب عسل جلوكوز (أو عسل أبيض).

- ¼ كوب ماء.

- 1 كوب ونصف مكسرات مشكلة محمصة (لوز، فستق، بندق).

- ملعقة صغيرة فانيليا.

- رشة ملح.

الخطوات:

1. تحضير القطر: في قدر على النار، اخلط السكر والماء وعسل الجلوكوز واتركه يغلي 10-12 دقيقة حتى يتكون قطر كثيف جدًا.

2. خفق بياض البيض: في نفس الوقت، اخفق بياض البيض مع رشة الملح حتى يصبح مارينج صلب ومتماسك.

3. دمج المكونات: صب القطر الساخن ببطء شديد على شكل خيط رفيع فوق بياض البيض مع استمرار الخفق.

4. الخفق النهائي: استمر في الخفق لمدة 5 دقائق أخرى حتى يثقل الخليط ويصبح دافئًا ومطاطيًا.

5. إضافة المكسرات: أضف الفانيليا والمكسرات المحمصة، وقلّب بملعقة بسرعة.

6. الفرد والتقطيع: افرد الخليط فورًا في صينية مبطنة بورق الزبدة اتركه ليبرد تمامًا لعدة ساعات ثم قطّعه.


 

طريقة عمل النوجا بالمكسرات النوجا بالمكسرات اسهل طريقة عمل النوجا بالمكسرات

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