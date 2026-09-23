نجل أحمد الزند يطلب الدعاء لوالده بعد تدهور حالته الصحية

شارك المستشار شريف الزند، نجل المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق، منشورا عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، طالب فيه متابعيه بالدعاء لوالده أحمد علي الزند بعد مروره بوعكة صحية.

ونشر شريف الزند صورة لوالده عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وعلق عليها قائلاً: "من كان في قلبه ذرة محبة لنا أو لوالدي الفقير إلى الله أحمد علي الزند فليتوقف للحظة ويدعو له.. اللهم رب الناس أذهب البأس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقماً".

وأضاف: "نسألكم خالص الدعاء له بظهر الغيب بالشفاء ولطف القدر، لعلها تكون ساعة استجابة.. جزاكم الله خيرا".

الحالة الصحية للمستشار احمد الزند

وأضاف المصدر المقرب للزند، أن الزند تعرض لأزمة صحية وتم نقله للمستشفى لإجراء الفحوصات الطبية.