وزير العدل: الأكاديمية العسكرية تجمع بين التأهيل البدني والمعرفي والنفسي والتكوين القانوني

وجه المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، الشكر والتقدير للرئيس السيسي لاهتمامه بلقاء أبناء خريجي الدفعة السادسة من أعضاء الجهات والهيئات القضائية والاحتفاء بتخرجهم من الأكاديمية العسكرية المصرية ليحملوا إلى محراب العدل علمًا يتجدد، وعزمًا قد اشتد، ووعيًا اتسعت آفاقه، متابعًا بأن هذه اللحظة ستبقى في وجدانهم تكريمًا يشرفون به وذكرى خالدة تصحبهم في مسيرتهم.

وأضاف الشريف، خلال حفل تخرج الدورة رقم 6 للجهات والهيئات القضائية من الأكاديمية العسكرية المصرية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «فمن رؤية الرئيس السيسي، انطلقت فكرة تأهيل كوادر الدولة بهذا الصرح إيمانًا بأن حسن الإعداد يجب أن يسبق جسامة التكليف، وأن صلابة البنيان تبدأ بدقة اختيار من يحمل أمانته، لنقف على تجربة متكاملة في بناء الإنسان تنهض على أرضية وطنية وقيم أخلاقية تقوم على الإيمان بالله وحب الوطن».



وتابع: «ومنذ أنشئت الأكاديمية العسكرية وامتد عطاؤها إلى كوادر الدولة، ثم شق المسار القضائي مساره فيها، وتوالت دفعاته حتى بلغنا اليوم الدفعة السادسة، وقد اتسع هذا الإعداد ليشمل الجانب العلمي التخصصي، فيتلقى مرشحو كل جهة وهيئة قضائية برنامجًا قانونيًا يتصل بطبيعة عملها، يشارك في تقديمه أهل الخبرة فيها، ليجتمع للمرشح التأهيل البدني والنفسي والمعرفي إلى التكوين القانوني المتخصص، فيتخرج من الأكاديمية مهيئًا للانخراط في عمله، عالمًا بأدواته ومدركًا لمقتضياته».



وأكمل: «يغدو البرنامج الحالي كافيًا لتأهيلهم لمباشرة العمل دون الحاجة إلى دورة تأسيسية لاحقة، وذلك ليصلوا ما حصلوه من علم بما تهيأوا له من عمل، ولقواتنا المسلحة وقيادة الأكاديمية ومعلميها كل الثناء والتقدير على جهد بُذل بإخلاص، وعلم نُقل بأمانة، ورعاية أحاطت بأبنائنا حتى اكتمل إعدادهم».