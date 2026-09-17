أخبار التوك شو.. أسعار الذهب اليوم الخميس 17 سبتمبر.. الرئيس السيسي: الهدف من الأكاديمية العسكرية إيجاد كيان جديد يطبق معايير صادقة

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

الرئيس السيسي: الهدف من الأكاديمية العسكرية إيجاد كيان جديد يطبق معايير صادقة لا تجامل ولا تحابي أحدا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه حريص على التواجد اليوم في هذه المناسبة التي تشهد تخرج ١٣٥٠ خريجًا، وإن الأكاديمية تعتبر معبراً لتولي الوظائف في الدولة المصرية.

الدولار بكام.. أسعار العملات اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026

تواصل أسعار العملات الأجنبية والعربية تحركاتها أمام الجنيه المصري، مع استمرار متابعة المواطنين والمستثمرين لحركة سوق الصرف.

أسعار الذهب اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

تواصل أسعار الذهب في السوق المحلية تحركاتها مع متابعة المواطنين والمستثمرين لتطورات المعدن الأصفر، في ظل ارتباط السوق المحلية بحركة الأسعار العالمية

الأرصاد: طقس شديد الحرارة نهارا.. وفرص سقوط أمطار بهذه المناطق

قالت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يسود اليوم الخميس طقس شديد الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

هل يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي؟.. تفاصيل

أثار قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس تساؤلات حول انعكاساته على الاقتصاد العالمي، ومدى تأثيره في توجهات البنوك المركزية

مدرب أداء: التدريب العقلي يساعد اللاعب على مواجهة الضغط في المباريات المهمة

قال الدكتور أحمد صلاح، مدرب الأداء الذهني للرياضيين المحترفين، إن اللاعب الموهوب من دون تدريب عقلي وذهني قد يقدم أداء مميزا في بعض المباريات.

كشف أثري في تل الأبقعين بالبحيرة عن تفاصيل الحياة العسكرية داخل حصون الدولة الحديثة

قال محمد عبد البديع، رئيس قطاع الآثار المصرية، إن الكشف الأثري في منطقة تل الأبقعين يلقي الضوء على جانب مهم من النشاط العسكري وخريطة الدفاع عن مصر خلال عصر الدولة الحديثة.

كيف نتعامل مع طفل مصاب بالسكري أو مرض مزمن؟.. نصائح مهمة للأسرة

يحتاج التعامل مع الطفل المصاب بالسكري أو أحد الأمراض المزمنة إلى قدر كبير من الوعي من جانب الأسرة، خاصة أن طبيعة المرض تتطلب متابعة مستمرة والالتزام بالتعليمات الطبية.

معرض القاهرة للكتاب يستعد للدورة الـ58.. تفاصيل مبكرة عن البرنامج والهوية الجديدة | فيديو

أكد المهندس هيثم يونس، المدير التنفيذي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أن الاستعدادات للدورة الـ58 من المعرض، المقرر تنظيمها عام 2027، بدأت مبكرًا