الرئيس السيسي: الاستعلاء بالوظيفة أو الرتبة أو التدين أمر غير مقبول

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية أن يتحدث المواطنون عما لديهم من آراء وملاحظات، باعتبار أن التعبير عن الرأي حق أصيل لهم، مشددًا في الوقت نفسه على رفض أي شكل من أشكال الاستعلاء على الآخرين، سواء بسبب الوظيفة أو الدرجة الوظيفية أو الرتبة.

الاستعلاء بالوظيفة

وقال الرئيس السيسي: «قولوا اللي إنتوا عندكم عشان ده حقكم»، موضحًا أن الاستعلاء بالوظيفة أو الشعور بأن الدرجة أو الرتبة تمنح صاحبها مكانة أعلى من الآخرين أمر غير مقبول.

وأضاف الرئيس: «أول استعلاء بالوظيفة، إنك تشعر بوظيفتك أو بدرجتك في الوظيفة دي أو رتبتك، وتستعلي بوظيفتك على الآخرين».

خطورة الاستعلاء الديني

وتطرق الرئيس السيسي إلى ما وصفه بخطورة الاستعلاء الديني، مؤكدًا أن شعور الإنسان بأنه أفضل من غيره بسبب تدينه أو التزامه واستقامته أمر لا يجوز للإنسان أن يحكم من خلاله على الآخرين.

وقال: «الاستعلاء الديني برضه دي نقطة خطيرة جدًا، إنك تشعر إنك إنت أفضل من الآخرين عشان إنت متدين، أو باستقامة، شايف إن إنت ما بتعملش حاجة غلط، بتعتقد إن إنت أحسن من غيرك».

وشدد الرئيس السيسي على أن الحكم النهائي على الناس ليس من اختصاص البشر، قائلًا: «اللي هيحكم في الحكاية دي واحد بس، يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى، لكن مش إحنا خالص».

وفي ختام كلمته، أشاد الرئيس السيسي بالمشاركين في الفعالية، معربًا عن سعادته بما قدمه محمد وميهال، وما تضمنته مشاركتهما من عرض وكلمات وصفها بأنها نابعة من القلب.

وقال الرئيس: «أنا شفت محمد وميهال، وأنا سعيد جدًا بالتقديم بتاعهم وكلامهم بالأقلوب»، مشيرًا إلى أن عدد الحاصلين على الامتياز كان «عددًا لا بأس به».

وكشف الرئيس السيسي عن توجه لاختيار مجموعة من المتفوقين من بين الحاصلين على تقدير الامتياز، لمنحهم فرصة الحصول على زمالة كلية الدفاع الوطني بالأكاديمية العسكرية العليا.

الالتحاق ببرنامج دراسي لمدة عام

وأوضح أن الاختيار سيشمل مجموعة من الحاصلين على الامتياز، بما يتيح لهم الالتحاق ببرنامج دراسي لمدة عام بالأكاديمية العسكرية العليا، مؤكدًا أن الأمر يأتي في إطار إتاحة الفرصة للمتفوقين للاستفادة من هذه التجربة التعليمية.

الاستفادة من برامج الأكاديمية العسكرية

وأشار الرئيس إلى أن الاستفادة من برامج الأكاديمية العسكرية العليا لا تقتصر على هذه المناسبة، موضحًا أن مؤسسات الدولة كانت ولا تزال ترسل عددًا من العاملين بها للدراسة في الأكاديمية.

وقال: «الكلام ده بيحصل بالمناسبة مش دلوقتي بس، حتى من قبلنا، من قبلنا ما تولى المسؤولية، كان فيه من مؤسسات الدولة ناس بتيجي وما زالوا بييجوا».

وأكد الرئيس أن الهدف هو الاستفادة من الفرص المتاحة لإضافة مزيد من الخبرات والمعارف للمتفوقين، موضحًا أن الدراسة تستمر لمدة عام، ولا تتطلب إقامة داخل الأكاديمية.

وأضاف: «الفكرة كلها إن إحنا لما نلاقي فرصة إن إحنا نطعم اللي بييجي، وندي فرصة للمتفوق إنه كمان ياخد له سنة يدرس دراسة»، مطمئنًا المشاركين إلى طبيعة البرنامج، قائلًا: «ما تخافوش، مش هيبقى فيه إقامة».

واختتم الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمته بتقديم التهنئة للمتفوقين، متمنيًا لهم مزيدًا من النجاح والتوفيق، قائلًا: «ببارك لكم ألف مبروك، بهنيكم ألف مبروك، بتمنى لكم كل التوفيق».