مدير الأكاديمية العسكرية: حماية الأوطان لا تكون بالسلاح في الميادين فقط بل بصون الحقوق

قال اللواء أركان حرب محمد صلاح التركي مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، إنّ فترة وجود خريجي الدورة 6 للجهات القضائية من الأكاديمية العسكرية، بحضور السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ليست مجرد تدريب عابر، بل هي دمج بين الحق والقوة.

وأضاف في كلمته خلال حفل تخرج الدورة 6 للجهات القضائية من الأكاديمية العسكرية، بحضور السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي: «لقد التقى هنا الانضباط والالتزام مع القضاء الشامخ بما يحملانه من فداء والتزام وتضحية ونزاهة وعدل وأمانة».



وتابع: «تعلمنا معا، أنّ حماية الأوطان لا تكون بالسلاح في الميادين فقط، بل بصون الحقوق وإعلاء كلمة القانون، وأن المؤسسات العظيمة تبدأ بقيادة عظيمة، مشددًا على أن القيادة منظومة تُمارَس، مؤكدًا أن الجميع شركاء في حماية الوطن وبناء مستقبله، ومشددًا على أن الوطن فوق كل اعتبار».