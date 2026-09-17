قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منظومة الشكاوى الحكومية تستجيب لاستغاثة شاب من دمنهور لإنقاذ حياة والدته
نشرة المرأة والمنوعات | يجب على الأم الانتباه لـ علامات الجفاف في أولادها .. أفضل أنواع الجبنة لـ سندويتشات المدرسة.. ساعات العمل الطويلة تضعف ذكورة الرجل
مدير الأكاديمية العسكرية: حماية الأوطان لا تكون بالسلاح في الميادين فقط بل بصون الحقوق
الرئيس السيسي: الهدف من الأكاديمية العسكرية إيجاد كيان جديد يطبق معايير صادقة لا تجامل ولا تحابي أحدا
مساعد مدير الأكاديمية العسكرية: نسبة نجاح خريجي الدورة 6 المرشحين للعمل بالجهات القضائية 98%
وزير الداخلية يقرر اعتبار وفاة اللواء محمد الشربيني ضمن حالات الاستشهاد
الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا بعنوان “البداية” في حفل تخرج الدورة 6 للجهات القضائية
بسبب تهديد المسيرات الروسية.. بولندا تغلق مطاراتها وتستدعي طائراتها المقاتلة
وزير الداخلية اليمني: رفع الجاهزية الأمنية في عدن ولحج والمناطق خلف خطوط المواجهة
تعليم بورسعيد يجتمع بمديري مدارس المرحلة الثانوية لمتابعة الانضباط وانتظام الدراسة
محافظ القاهرة يحسم الجدل: لن يتم إصدار أي تراخيص جديدة لإقامة أكشاك
موعد مباراة منتخب مصر ضد المغرب في بطولة أمم أفريقيا للطائرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

منظومة الشكاوى الحكومية تستجيب لاستغاثة شاب من دمنهور لإنقاذ حياة والدته

شاب يستغيث
شاب يستغيث
كتب محمود مطاوع

رصد فريق عمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء مقطعا مصورا متداولا بعدد من المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، أطلق خلاله شاب من مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، استغاثة بشأن معاناة والدته من انسداد بأحد شرايين القلب، والمحجوزة بأحد المستشفيات الحكومية تمهيدًا لإجراء قسطرة قلبية، ملتمسًا إما سرعة إجراء التدخل الطبي المطلوب أو نقلها لمستشفى آخر.

وأفاد فريق عمل المنظومة، أنه بالتواصل مع مديرية الصحة والسكان بمحافظة البحيرة، أفادت باستقبال المواطنة محل الشكوى بالمعهد الطبي القومي بدمنهور بتاريخ ١٣ سبتمبر ٢٠٢٦، إثر تعرضها لانسداد كامل في الشريان التاجي الأيمن (RCA)، وعليه تم إجراء مختلف الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة وتبين منها معاناتها من أمراض متعددة بالشرايين؛ فتم منحها العقاقير الطبية اللازمة لإذابة الانسداد، وعند استقرار وضعها تم إجراء قسطرة علاجية أولية بالشريان الأيمن وتركيب بالون لتوسيع الشريان، مع وضعها على بروتوكول علاجي مناسب لاستقرار وضعها الصحي، مع متابعتها بأحد الاقسام الداخلية.

وتواصل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء جهودها في رصد ومتابعة شكاوى واستغاثات المواطنين عبر مختلف القنوات والوسائل، وتحقيق التفاعل الجاد والسريع بالتنسيق مع الجهات جميع الحكومية وبخاصة فيما يمس منها الجانب الطبي والإنساني.

وتأتي هذه الجهود في إطار مهام المنظومة واضطلاعها بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة تفعيل آليات التواصل المباشر مع المواطنين لتلقي ورصد الشكاوى وتسهيل الخدمات المقدمة لهم، وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بتعزيز جهود التفاعل مع شكاوى واستفسارات المواطنين والاستجابة لها. 

منظومة الشكاوى الحكومية مجلس الوزراء دمنهور شرايين القلب لمعهد الطبي القومي بدمنهور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

الأتوبيس اتقلب بيهم.. إصابة 17 طالبا في حادث بالقاهرة الجديدة

صورة أرشيفية

طالب في الرعاية المركزة و6 تحت الملاحظة والباقيين خرجوا.. آخر تطورات حادث اتوبيس طلاب المدرسة الدولية

عداد الكهرباء

بدل ما تستنى شهرين.. 20 يوم فقط لتركيب عدادات الكهرباء

صورة أرشيفية

مصادر: اتوبيس حادث طريق السويس يخص مدرسة دولية بالشروق ..والتعليم تتابع حالة الطلاب

خوان بيزيرا

تفاصيل جديدة في صفقة بيزيرا .. الزمالك يحصل على 7 ملايين دولار و20% من إعادة البيع

أول تصريح من يارا السكري عن علاقتها بأحمد العوضي.. «دائماً الثنائيات ليها حاجة حقيقة من الحب»

يارا السكري عن علاقتها بأحمد العوضي: دائما الثنائيات لها حاجة من الحب

خوان بيزيرا

3 ملايين دولار كاش.. الغندور يكشف الكواليس الأخيرة في صفقة بيزيرا

شمس البارودي

الإصابات بسيطة.. شمس البارودي تكشف تعرضها لحادث وتطلب الدعاء

ترشيحاتنا

اخبار السيارات

أخبار السيارات| تويوتا لاندكروزر 2027 بمحرك هايبرد.. وأسباب تؤدي إلى تلف محرك السيارة بالكامل

سيارات كهربائية 2027 في مصر

سيارات كهربائية 2027 في السوق المحلي

اكس بنج بي7 موديل 2027

مواصفات إكس بنج بي7 موديل 2027 الجديدة

بالصور

هل يحدث خطأ عند تشخيص اضطراب فرط الحركة ADHD والتوحد؟.. دراسة تكشف

دراسة تكشف تغير خصائص الأطفال المشخصين بـ ADHD والتوحد
دراسة تكشف تغير خصائص الأطفال المشخصين بـ ADHD والتوحد
دراسة تكشف تغير خصائص الأطفال المشخصين بـ ADHD والتوحد

الجبنة الشيدر أم القريش.. أيهما أفضل لـ سندويتشات المدرسة؟

أيهما أفضل الجبنة الشيدر أم القريش في ساندويتشات المدرسة
أيهما أفضل الجبنة الشيدر أم القريش في ساندويتشات المدرسة
أيهما أفضل الجبنة الشيدر أم القريش في ساندويتشات المدرسة

بفستان من الدنيم.. هايدي كرم تتألق بإطلالة صيفية تخطف الأنظار

هايدي كرم
هايدي كرم
هايدي كرم

دراسة تحذر الرجال.. ساعات العمل الطويلة تزيد خطر إصابتك بهذه المشكلة

علاقة التوتر بضعف القدرة الجنسية
علاقة التوتر بضعف القدرة الجنسية
علاقة التوتر بضعف القدرة الجنسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد