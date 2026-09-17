منظومة الشكاوى الحكومية تستجيب لاستغاثة شاب من دمنهور لإنقاذ حياة والدته

رصد فريق عمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء مقطعا مصورا متداولا بعدد من المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، أطلق خلاله شاب من مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، استغاثة بشأن معاناة والدته من انسداد بأحد شرايين القلب، والمحجوزة بأحد المستشفيات الحكومية تمهيدًا لإجراء قسطرة قلبية، ملتمسًا إما سرعة إجراء التدخل الطبي المطلوب أو نقلها لمستشفى آخر.

وأفاد فريق عمل المنظومة، أنه بالتواصل مع مديرية الصحة والسكان بمحافظة البحيرة، أفادت باستقبال المواطنة محل الشكوى بالمعهد الطبي القومي بدمنهور بتاريخ ١٣ سبتمبر ٢٠٢٦، إثر تعرضها لانسداد كامل في الشريان التاجي الأيمن (RCA)، وعليه تم إجراء مختلف الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة وتبين منها معاناتها من أمراض متعددة بالشرايين؛ فتم منحها العقاقير الطبية اللازمة لإذابة الانسداد، وعند استقرار وضعها تم إجراء قسطرة علاجية أولية بالشريان الأيمن وتركيب بالون لتوسيع الشريان، مع وضعها على بروتوكول علاجي مناسب لاستقرار وضعها الصحي، مع متابعتها بأحد الاقسام الداخلية.

وتواصل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء جهودها في رصد ومتابعة شكاوى واستغاثات المواطنين عبر مختلف القنوات والوسائل، وتحقيق التفاعل الجاد والسريع بالتنسيق مع الجهات جميع الحكومية وبخاصة فيما يمس منها الجانب الطبي والإنساني.

وتأتي هذه الجهود في إطار مهام المنظومة واضطلاعها بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة تفعيل آليات التواصل المباشر مع المواطنين لتلقي ورصد الشكاوى وتسهيل الخدمات المقدمة لهم، وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بتعزيز جهود التفاعل مع شكاوى واستفسارات المواطنين والاستجابة لها.