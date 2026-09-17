وزير الداخلية اليمني: رفع الجاهزية الأمنية في عدن ولحج والمناطق خلف خطوط المواجهة

كشف وزير الداخلية اليمني اللواء إبراهيم حيدان عن رفع مستوى الجاهزية الأمنية في عدن ولحج والمناطق الواقعة خلف خطوط المواجهة، في أعقاب التطورات العسكرية الأخيرة في المخا والساحل الغربي.

وأكد حيدان، في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط»، وجود تنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة الدفاع عبر غرفة عمليات مشتركة، بهدف منع تسلل العناصر والخلايا واستغلال موجات النزوح لتنفيذ اختراقات أمنية.

وأشار وزير الداخلية اليمني إلى أن الأجهزة الأمنية تتابع التطورات الميدانية وتعزز إجراءاتها في المناطق المستهدفة، تحسبًا لأي محاولات لاستغلال الأوضاع الأمنية والإنسانية لتنفيذ عمليات أو اختراقات.