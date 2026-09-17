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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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تعليم بورسعيد يجتمع بمديري مدارس المرحلة الثانوية لمتابعة الانضباط وانتظام الدراسة

تعليم بورسعيد يجتمع بمديري مدارس المرحلة الثانوية لمتابعة الانضباط وانتظام الدراسة
تعليم بورسعيد يجتمع بمديري مدارس المرحلة الثانوية لمتابعة الانضباط وانتظام الدراسة
محمد الغزاوى

عقد الحسيني راغب، مدير عام التعليم العام، بمديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد اجتماعًا لمتابعة سير العملية التعليمية بالمرحلة الثانوية، بما يضمن سرعة رصد أي تحديات والتعامل معها بصورة فاعلة في تحرك تنظيمي يستهدف تعزيز انتظام الدراسة والانضباط بمدارس المرحلة الثانوية.

جاء الاجتماع تحت رعاية  محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، وتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، وتعليمات الأستاذ محمود بدوي، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

تعليم بورسعيد يجتمع بمديري مدارس المرحلة الثانوية لمتابعة الانضباط وانتظام الدراسة

شهد الاجتماع حضور الأستاذة لمياء الجهيني مدير إدارة المدارس الرسمية والمتميزة لغات والتعليم الخاص، والدكتور وائل حجازي مدير إدارة التعليم الثانوي.


وناقش الاجتماع عددا من الملفات على الساحة التعليمية، وفي مقدمتها الالتزام بتنفيذ التقييمات المقررة وفق القرارات والتعليمات الوزارية المنظمة، بما يضمن تحقيق أهدافها وقياس المستوى الحقيقي لتحصيل الطلاب بالمرحلة الثانوية، والاستفادة من نتائجها في دعم مسارات التعلم وتحسين الأداء التعليمي.

وتم التأكيد على ضرورة تفعيل الأنشطة التربوية الجاذبة، وتوظيفها بصورة مؤثرة في تعزيز ارتباط الطلاب بالمدرسة، وتنمية مهاراتهم، وتشجيعهم على المشاركة الإيجابية، والتأكيد على الدور القيادي لمدير المدرسة في المتابعة اليومية وتحقيق الانضباط، وحسن استثمار الإمكانات المتاحة، إلى جانب التزام المعلمين بتنفيذ الخطط الدراسية ومحتواها وتوقيتاتها المحددة.

وأكد الاجتماع أن المرحلة المقبلة تستلزم تكثيف المتابعة الميدانية ورفع مستوى التنسيق بين المديرية والإدارات التعليمية والمدارس، مع سرعة رصد الملاحظات والتعامل معها، بما يضمن استقرار وانتظام الدراسة، ورفع كفاءة الأداء، وتوفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة، تضع مصلحة الطالب وتحقيق أفضل نواتج تعليمية في مقدمة أولويات العمل.

بورسعيد محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد التربية والتعليم

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