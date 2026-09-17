قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا بعنوان “البداية” في حفل تخرج الدورة 6 للجهات القضائية
بسبب تهديد المسيرات الروسية.. بولندا تغلق مطاراتها وتستدعي طائراتها المقاتلة
وزير الداخلية اليمني: رفع الجاهزية الأمنية في عدن ولحج والمناطق خلف خطوط المواجهة
تعليم بورسعيد يجتمع بمديري مدارس المرحلة الثانوية لمتابعة الانضباط وانتظام الدراسة
محافظ القاهرة يحسم الجدل: لن يتم إصدار أي تراخيص جديدة لإقامة أكشاك
موعد مباراة منتخب مصر ضد المغرب في بطولة أمم أفريقيا للطائرة
الرئيس السيسي يشهد تخرج 1350 من الجهات والهيئات القضائية
بآيات من الذكر الحكيم.. الرئيس السيسي يشهد حفل تخرج الدورة رقم 6 للجهات والهيئات القضائية
الرئيس السيسي لخريجي الهيئات القضائية: حافظوا على الدولة واحترموا معايير الاختيار
الرئيس السيسي: يتعين على الجميع التنبه إلى أن ما حدث في الفترة من 2011 - 2013 لم ينته
برلماني: رسائل الرئيس من الأكاديمية العسكرية ترسم ملامح دولة الكفاءة والوعي
مجلس حكماء المسلمين يدين بشدة محاولة استهداف مكة المكرمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بآيات من الذكر الحكيم.. الرئيس السيسي يشهد حفل تخرج الدورة رقم 6 للجهات والهيئات القضائية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
إسراء صبري

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفل تخرج الدورة رقم (٦) للجهات والهيئات القضائية (وزارة العدل)، من الأكاديمية العسكرية المصرية.

واستمع الرئيس السيسي خلال الافتتاح إلى آيات من الذكر الحكيم.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه كان في استقبال الرئيس لدى وصوله إلى مقر الأكاديمية العسكرية كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والمستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، واللواء أركان حرب محمد صلاح التركي مدير الأكاديمية العسكرية المصرية.

السيسي الرئيس السيسي وزارة العدل الأكاديمية العسكرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

الأتوبيس اتقلب بيهم.. إصابة 17 طالبا في حادث بالقاهرة الجديدة

صورة أرشيفية

طالب في الرعاية المركزة و6 تحت الملاحظة والباقيين خرجوا.. آخر تطورات حادث اتوبيس طلاب المدرسة الدولية

الفيدرالي الأمريكي

المؤشر تجاوز 100 نقطة.. قفزة في الدولار بعد رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة

عداد الكهرباء

بدل ما تستنى شهرين.. 20 يوم فقط لتركيب عدادات الكهرباء

صورة أرشيفية

مصادر: اتوبيس حادث طريق السويس يخص مدرسة دولية بالشروق ..والتعليم تتابع حالة الطلاب

خوان بيزيرا

تفاصيل جديدة في صفقة بيزيرا .. الزمالك يحصل على 7 ملايين دولار و20% من إعادة البيع

خوان بيزيرا

3 ملايين دولار كاش.. الغندور يكشف الكواليس الأخيرة في صفقة بيزيرا

شمس البارودي

الإصابات بسيطة.. شمس البارودي تكشف تعرضها لحادث وتطلب الدعاء

ترشيحاتنا

هنا الزاهد

هنا الزاهد تبهر جمهورها في أحدث إطلالة

الفنانة يارا السكري

يارا السكري عن أحمد العوضي: رؤيته منحتني فرصة كبيرة ومميزة

أول تصريح من يارا السكري عن علاقتها بأحمد العوضي.. «دائماً الثنائيات ليها حاجة حقيقة من الحب»

يارا السكري عن علاقتها بأحمد العوضي: دائما الثنائيات لها حاجة من الحب

بالصور

هل يحدث خطأ عند تشخيص اضطراب فرط الحركة ADHD والتوحد؟.. دراسة تكشف

دراسة تكشف تغير خصائص الأطفال المشخصين بـ ADHD والتوحد
دراسة تكشف تغير خصائص الأطفال المشخصين بـ ADHD والتوحد
دراسة تكشف تغير خصائص الأطفال المشخصين بـ ADHD والتوحد

الجبنة الشيدر أم القريش.. أيهما أفضل لـ سندويتشات المدرسة؟

أيهما أفضل الجبنة الشيدر أم القريش في ساندويتشات المدرسة
أيهما أفضل الجبنة الشيدر أم القريش في ساندويتشات المدرسة
أيهما أفضل الجبنة الشيدر أم القريش في ساندويتشات المدرسة

بفستان من الدنيم.. هايدي كرم تتألق بإطلالة صيفية تخطف الأنظار

هايدي كرم
هايدي كرم
هايدي كرم

دراسة تحذر الرجال.. ساعات العمل الطويلة تزيد خطر إصابتك بهذه المشكلة

علاقة التوتر بضعف القدرة الجنسية
علاقة التوتر بضعف القدرة الجنسية
علاقة التوتر بضعف القدرة الجنسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد