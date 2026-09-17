بآيات من الذكر الحكيم.. الرئيس السيسي يشهد حفل تخرج الدورة رقم 6 للجهات والهيئات القضائية

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفل تخرج الدورة رقم (٦) للجهات والهيئات القضائية (وزارة العدل)، من الأكاديمية العسكرية المصرية.

واستمع الرئيس السيسي خلال الافتتاح إلى آيات من الذكر الحكيم.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه كان في استقبال الرئيس لدى وصوله إلى مقر الأكاديمية العسكرية كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والمستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، واللواء أركان حرب محمد صلاح التركي مدير الأكاديمية العسكرية المصرية.