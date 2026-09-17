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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الكهرباء تحتفل بتخريج 16 متدربا من جيبوتي في تحسين كفاءة الطاقة

خلال الاحتفالية
خلال الاحتفالية
وفاء نور الدين

  شهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة ، إحتفالية تخريج   16 متدرباً من دولة جيبوتى في مجال تحسين كفاءة الطاقة في مرافق الكهرباء " "Energy Efficiency in Power Utilitie ، و الأنظمة الحديثة للطاقة المتجددة  وتصميم وتركيب أنظمة الطاقة الكهروضوئية،  وذلك بحضور المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والسفير حسن النشار نائب رئيس الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية EAPD  بوزارة الخارجية وعدد من القيادات ومسؤولى ملفات العمل 

قال الدكتور محمود عصمت، أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يولى اهتماما خاصا بتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية والعمل على دعم سبل الشراكة وتبادل الخبرات مع الأشقاء، سيما في دولة جيبوتي ، مضيفا أننا فى وزارة الكهرباء ندرك جيداً التحديات المشتركة التي تواجه القارة، مشيرا إلى الحرص الدائم على العمل المشترك ومواصلة التعاون مع الدول الإفريقية في إطار الخطط الطموحة لتحقيق التنمية المستدامة، مهنئا المتدربين على إتمام البرنامج التدريبي وتسلم الشهادات، مؤكدا استمرار البرامج التدريبية خلال المرحلة المقبلة بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

أضاف الدكتور محمود عصمت أن البرامج التدريبية تستهدف بناء القدرات وتطوير الإمكانات وتحسين المهارات الفنية في كافة المجالات المتعلقة بالكهرباء، موضحاً أن قطاع الكهرباء يمتلك التكنولوجيا ولديه الخبرات في مختلف المجالات لمواصلة تقديم الدعم الفني وإيفاد الخبراء بالإضافة إلى عقد ورش عمل ودراسات فنية لتحقيق أقصى استفادة وتحقيق المنفعة المشتركة لكافة الأطراف، موجها المشاركين بضرورة مشاركة المعرفة والمهارات التي اكتسبوها من الدورات التدريبية لتحقيق الاستفادة المرجوة، وتحسين وتطوير قطاعات الكهرباء في بلدانهم 

وعقب تسلم الشهادات، أعرب المتدربون عن تقديرهم وعرفانهم لمصر قيادة وشعباً والدور المتميز والجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة فى هذا الاطار ، واشاد المتدربون بمراكز التدريب وجودة المحتوي التدريبي العملى والنظرى وكفاءة المدربين وما شاهدوه خلال زياراتهم الميدانية من تطور غير مسبوق للشركات المصرية في مجال تصنيع المهمات الكهربائية، مؤكدين على أنهم سيعملون على نقل الخبرة التى اكتسبوها خلال تلك الفترة

جدير بالذكر أنه تم خلال العشر سنوات الماضية تنظيم (٥٦) برنامج تدريبى لعدد (١٥٧) متدرب من دولة جيبوتي ضمن الدورات التدريبية التي تتم من خلال مشروع التعاون مع الدول الأفريقية

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