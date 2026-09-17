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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مجلس حكماء المسلمين يدين بشدة محاولة استهداف مكة المكرمة

فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر
فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر
إيمان طلعت

أدان مجلس حكماء المسلمين، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بأشد العبارات، محاولة جماعة الحوثي استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة.

وأكد مجلس حكماء المسلمين، في بيان، رفضَه القاطع لهذا الاستهداف، الذي يمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة المملكة العربية السعودية، وتهديدًا لأمنها واستقرارها، وانتهاكًا لحرمة البلد الحرام وقدسيته، واستفزازًا لمشاعر ما يقرب من ملياري مسلم حول العالم.

وأعرب المجلس عن تضامنه الكامل مع السعودية، ودعمه لها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها، وصون حرمة المقدَّسات الإسلامية.

أدان الأزهر الشريف واستنكر بشدة محاولة استهداف مكة المكرمة -قبلة المسلمين ومهوى أفئدتهم- مؤكدًا أن الإقدام على تعريض البلد الحرام للخطر هو جريمة نكراء، واعتداءٌ آثم على حرمةٍ عظّمها الله، وهو استفزازٌ لمشاعر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.

ساحة للصراع أو التهديد

وحذر الأزهر الشريف، من مغبة التمادي في توسيع رقعة الصراع لتطال المقدسات الإسلامية، مشددًا على أنه لا يمكن تصور أن تتحول مكة المكرمة إلى ساحة للصراع أو التهديد، وأن حرمة مكة المكرمة من ثوابت عقيدة الإسلام والمسلمين التي لا يجوز المساس بها أو الاقتراب منها بسوء.

أمن الحرمين الشريفين خط أحمر

وأكد الأزهر الشريف أن أمن الحرمين الشريفين ليس شأنًا سياسيًا أو إقليميًا، وإنما قضية تمس عقيدة الأمة الإسلامية بأسرها؛ فاستهداف البلد الحرام أو تعريضه للخطر هو استعداء لمشاعر ملياري مسلم، واعتداء على حرمة مقدسات تتوجه إليها قلوب المسلمين في صلواتهم، ويحجون إليها من كل فج عميق، ويجتمعون حولها على اختلاف أوطانهم ومذاهبهم ولغاتهم وألوانهم.

صيانة حرمة البلد الحرام

وشدد الأزهر على أن صيانة حرمة البلد الحرام وحفظ أمنه وأمن قاصديه مسؤولية يجب احترامها من المسلمين وغير المسلمين، بعيدًا عن حسابات الصراع والسياسة.

مجلس حكماء المسلمين محاولة استهداف مكة المكرمة شيخ الأزهر

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