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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الإصابات بسيطة.. شمس البارودي تكشف تعرضها لحادث وتطلب الدعاء

شمس البارودي
شمس البارودي
محمد بدران

كشفت الفنانة المعتزلة شمس البارودي عن تعرضها لحادث، مشيرة إلى أن الإصابات التي لحقت بها تبدو بسيطة، مطالبة جمهورها ومحبيها بالدعاء لها ولأسرتها.

وكتبت شمس البارودي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «قدر الله وما شاء فعل، الحمدلله الحمدلله الحمدلله، إصابة في حادثة بإذن الله بسيطة وتعدي على خير، أحبابي دعواتكم وأسأل العفو والعافية، الحمدلله الحمدلله الحمدلله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه أبدا».

وأضافت: «لولا الدعاء ما لطف الله بعباده، الحمدلله، أرجو من أهل الرضا بالقضاء، وأتمنى من أهل الشر إن وجدوا لا تستخسروا نعم الله على عباده، فكلنا نرزق بلطفه وكرمه وستره، وإن تعدوا نعم الله لا تحصوها».

وتابعت: «الحمدلله قدر ولطف، وبإذن الله الإصابات بسيطة، ولكن أبنائي وشقيقاتي يردن الاطمئنان بالأطباء، وبإذن الله خير خير خير، كل ما يأتي به الله خير».

شمس البارودي والاعتزال

وكانت آخر مشاركات شمس البارودي في السينما من خلال فيلم «2 على الطريق» عام 1984، الذي شاركت في بطولته أمام الفنان عادل إمام، قبل أن تعلن اعتزالها الفن وارتداء الحجاب في منتصف ثمانينيات القرن الماضي.

ومنذ اعتزالها الفن، ابتعدت شمس البارودي عن الأضواء والأعمال الفنية، وركزت على حياتها الخاصة، مع ظهورها من وقت لآخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن آرائها أو استعادة بعض ذكرياتها.

وفاة حسن يوسف

ورحل الفنان حسن يوسف عن عالمنا في أكتوبر 2024، عن عمر ناهز 90 عامًا، بعد مسيرة فنية حافلة قدم خلالها العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية، وترك بصمة بارزة في تاريخ الفن المصري.

وكان حسن يوسف قد تزوج من الفنانة شمس البارودي، وشكلا واحدًا من أشهر الثنائيات في الوسط الفني المصري، قبل اعتزالها الفن وتفرغها لحياتها الأسرية.

كما فقد الزوجان نجلهما عبدالله في أغسطس 2023، في واقعة تركت أثرًا كبيرًا في حياتهما، خاصة أن فقدانه سبق رحيل حسن يوسف بعام تقريبًا.

شمس البارودي حادث سير الفنانة المعتزلة تفاصيل الحادث

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