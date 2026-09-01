رفض تغيير موقفه.. الأهلي يجمد مفاوضات التجديد مع هاني وياسر إبراهيم

كشف الإعلامي إبراهيم عبدالجواد عن تطور جديد في ملف تجديد عقود ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محمد هاني وياسر إبراهيم، خلال الفترة المقبلة.

وأوضح إبراهيم عبدالجواد أن إدارة الأهلي قررت تجميد المفاوضات مع الثنائى في الوقت الحالي ، بعد عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن بعض التفاصيل الخاصة بالعقود الجديدة.

وأشار عبدالجواد إلى أن مسؤولي الأهلي أبلغوا محمد هاني وياسر إبراهيم بموقف النادي بشكل واضح، مؤكدين عدم وجود نية لدى الإدارة لإجراء أي تعديلات جديدة على العرض المالي أو البنود التي سبق تقديمها للاعبين.

ويأتي قرار الأهلي في ظل تمسك الإدارة بالموقف الذي تم إبلاغه للثنائي خلال المفاوضات الماضية، خاصة أن النادي يسعى للحفاظ على سياسة مالية محددة في عقود لاعبي الفريق الأول.

وبحسب ما كشفه إبراهيم عبدالجواد، فإن الأهلي لا يرغب في الدخول خلال الفترة الحالية في جولات جديدة من المفاوضات حول نفس البنود، بعدما قدم عرضه الأخير إلى اللاعبين، وأصبح القرار الآن مرتبطًا بموقف هاني وياسر إبراهيم من هذا العرض.

وتترقب إدارة النادي خلال الفترة المقبلة موقف الثنائي، سواء بالموافقة على العرض المقدم واستكمال إجراءات التجديد، أو استمرار حالة عدم الاتفاق، وهو ما قد يفتح الباب أمام تطورات جديدة في ملف مستقبلهما مع الفريق.

ويُعد محمد هاني وياسر إبراهيم من العناصر التي يعتمد عليها الجهاز الفني للأهلي، لذلك يحظى ملف تجديد عقديهما باهتمام كبير داخل القلعة الحمراء، في ظل رغبة النادي في الحفاظ على عناصر الخبرة ضمن صفوف الفريق.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التطورات بشأن مستقبل اللاعبين، خاصة مع تمسك الأهلي بعرضه الأخير وعدم وجود نية، وفقًا للتصريحات، لتعديل أي بند في الوقت الحالي



