للانش بوكس.. طريقة عمل كب كيك الشوكولاته

قدمت الشيف شيماء السيد، عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل كب كيك الشوكولاتة اللذيذ..

طريقة عمل كب كيك الشوكولاتة اللذيذ..

المكونات:

كوب ونصف دقيق

2 ملعقة كبيرة كاكاو

مكعبات شوكولاتة (حسب الرغبة)

نصف كوب سكر

نصف كوب حليب

نصف كوب زبدة أو سمن (درجة حرارة الغرفة)

2 بيضة

ملعقة كبيرة نشا

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح

طريقة التحضير:

تسخين الفرن: قبل البدء، سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

تحضير القوالب: جهزي قوالب الكب كيك بورق خاص أو دهنيها بالزبدة ورشيها بالدقيق.

خلط المكونات الجافة: في وعاء كبير، اخلطي الدقيق والكاكاو والبيكنج بودر والنشا والملح.

خلط المكونات الرطبة: في وعاء آخر، اخفقي الزبدة والسكر جيدًا حتى يصبح الخليط كريميًا. أضيفي البيض واحدة تلو الأخرى مع الاستمرار في الخفق. ثم أضيفي الحليب والفانيليا واخفقي حتى يتجانس الخليط.

دمج الخليطين: أضيفي خليط المكونات الجافة تدريجيًا إلى خليط المكونات الرطبة واخفقي حتى تتجانس جميع المكونات.

إضافة مكعبات الشوكولاتة: أضيفي مكعبات الشوكولاتة إلى العجينة وقلبيها برفق.

التوزيع في القوالب: وزعي العجينة بالتساوي في قوالب الكب كيك.

الخبز: أدخلي القوالب إلى الفرن المسخن مسبقًا لمدة 20-25 دقيقة أو حتى ينضج الكب كيك ويصبح ذهبي اللون.

التبريد: أخرجي الكب كيك من الفرن واتركيه ليبرد تمامًا قبل التزيين.

نصائح إضافية:

اختاري نوعًا جيدًا من الشوكولاتة: يمكنك استخدام شوكولاتة داكنة أو حليب حسب تفضيلك.

للحصول على قوام أكثر كثافة: يمكنك إضافة ملعقة كبيرة من الزبدة الذائبة إلى العجينة.

لتزيين الكب كيك: يمكنك استخدام الجلاساج أو الكريمة المخفوقة أو الشوكولاتة المبشورة أو الفواكه الطازجة.