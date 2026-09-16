للانش بوكس.. طريقة عمل كب كيك الشوكولاته

قدمت الشيف شيماء السيد، عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل كب كيك الشوكولاتة اللذيذ..
طريقة عمل كب كيك الشوكولاتة اللذيذ..
المكونات:
كوب ونصف دقيق
2 ملعقة كبيرة كاكاو
مكعبات شوكولاتة (حسب الرغبة)
نصف كوب سكر
نصف كوب حليب
نصف كوب زبدة أو سمن (درجة حرارة الغرفة)
2 بيضة
ملعقة كبيرة نشا
ملعقة كبيرة بيكنج بودر
ملعقة صغيرة فانيليا
رشة ملح
طريقة التحضير:
تسخين الفرن: قبل البدء، سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
تحضير القوالب: جهزي قوالب الكب كيك بورق خاص أو دهنيها بالزبدة ورشيها بالدقيق.
خلط المكونات الجافة: في وعاء كبير، اخلطي الدقيق والكاكاو والبيكنج بودر والنشا والملح.
خلط المكونات الرطبة: في وعاء آخر، اخفقي الزبدة والسكر جيدًا حتى يصبح الخليط كريميًا. أضيفي البيض واحدة تلو الأخرى مع الاستمرار في الخفق. ثم أضيفي الحليب والفانيليا واخفقي حتى يتجانس الخليط.
دمج الخليطين: أضيفي خليط المكونات الجافة تدريجيًا إلى خليط المكونات الرطبة واخفقي حتى تتجانس جميع المكونات.
إضافة مكعبات الشوكولاتة: أضيفي مكعبات الشوكولاتة إلى العجينة وقلبيها برفق.
التوزيع في القوالب: وزعي العجينة بالتساوي في قوالب الكب كيك.
الخبز: أدخلي القوالب إلى الفرن المسخن مسبقًا لمدة 20-25 دقيقة أو حتى ينضج الكب كيك ويصبح ذهبي اللون.
التبريد: أخرجي الكب كيك من الفرن واتركيه ليبرد تمامًا قبل التزيين.
نصائح إضافية:
اختاري نوعًا جيدًا من الشوكولاتة: يمكنك استخدام شوكولاتة داكنة أو حليب حسب تفضيلك.
للحصول على قوام أكثر كثافة: يمكنك إضافة ملعقة كبيرة من الزبدة الذائبة إلى العجينة.
لتزيين الكب كيك: يمكنك استخدام الجلاساج أو الكريمة المخفوقة أو الشوكولاتة المبشورة أو الفواكه الطازجة.